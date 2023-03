Madagascar: Université d'Antananarivo - Appel à proposition de mini-projets de recherches interuniversitaires

Agriculture, sécurité alimentaire et nutrition, y compris les domaines des Sciences sociales ou Sciences humaines y afférentes. Telle est la thématique de l'appel à proposition de mini-projet de recherches inter-universitaires pour le développement, lancé pour cette année 2023 aux jeunes enseignants chercheurs de l'Université d'Antananarivo. Il s'agit d'un appel à proposition entrant dans le cadre du Programme d'Appui Institutionnel entre l'Université d'Antananarivo et l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES).

L'objectif en est de financer des mini-projets de recherches qui ont pour but principal, la réalisation autour d'une question de développement de travaux de recherches dans un contexte scientifique cohérent entre les jeunes enseignants-chercheurs de l'Université d'Antananarivo, porteur du projet, et des jeunes enseignants chercheurs des cinq autres universités publiques et des centres de recherches publiques à Madagascar.

Le projet, d'une durée de 2 ans, doit être porté par un enseignant chercheur de l'Université d'Antananarivo, promoteur du projet. Il doit s'associer avec un partenaire enseignant chercheur appartenant à l'une des cinq autres universités ou Centres de recherches publiques à Madagascar. Les disciplines de recherche des deux enseignants chercheurs doivent alors être complémentaires pour répondre à l'objectif spécifique du projet. Le but de ces mini-projets est de favoriser des recherches menées de manière multidisciplinaire et en interuniversitaire à Madagascar.

La soumission des projets se fera uniquement en ligne via le lien https://www.univ-antananarivo.mg/Formulaire-de-note-conceptuelle-Mini-Projet-ARES-2023 avant le 1er avril 2023. Le démarrage des projets sélectionnés, réalisés sur une période de 2 ans avec un budget maximum de 15.000 Ꞓ, est prévu pour le 1er septembre 2023.

Ce programme comprend au total trois appels à proposition. Pour 2024, un second appel à proposition sera lancé en mars, cette fois sur la thématique de la " Biodiversité, y compris son importance pour la santé humaine et l'impact du changement climatique sur cette biodiversité ", avec un démarrage des projets sélectionnés le 1er septembre 2024 pour une durée de 2 ans. En mars 2025, avec un démarrage des projets sélectionnés le 1er septembre 2025, toujours pour une durée de 2 ans, un troisième appel à proposition sera lancé sur la thématique des " Énergies renouvelables ".