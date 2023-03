Afrique: La première Conférence Régionale sur "les politiques de protection sociale et la réalisation de la sécurité sociale"

La ministre de la Solidarité Sociale, Nevine El Kabbaj, a organisé les 26 et 27 février 2023 la première Conférence régionale sur "les politiques de protection sociale et la réalisation de la sécurité communautaire" en partenariat avec la Ligue des Etats Arabes et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).

Les objectifs de la Conférence

Cette Conférence, qui est organisée sous les auspices du Président Abdel Al Fattah Al Sissi, vise à échanger des visions et des idées pratiques sur les politiques de protection sociale et les moyens de parvenir à la sécurité sociale à la lumière des changements contemporains.

La Conférence a abordé les pratiques internationales et régionales dans l'application des politiques de protection sociale, des expériences des pays sur les systèmes de soins alternatifs et de la formulation d'une vision future des politiques de protection sociale pour parvenir à la sécurité sociale.

Les activités

Le 26 février 2023

La ministre de la Solidarité sociale, Nevine el-Kabbaj, a ouvert les activités de la Conférence en présence du ministre des Affaires parlementaires, Aladdin Fouad, du ministre de l'Education, Dr Reda Hegazy, de la sous-secrétaire générale de la Ligue arabe (LEA), Haifa Abou Ghazala, du ministre libanais des Affaires sociales, Dr Hector Al-Hajjar, du ministre bahreïni du Développement social, Oussama bin Ahmed Khalaf Al-Asfour, du premier sous-secrétaire du ministère saoudien des Ressources humaines et du Développement social, Dr. Abdallah Al-Wahaibi, et du Représentant de l'UNICEF, M. Jeremy Hopkin, ainsi que des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, des représentants d'organisations étrangères et d'institutions de la société civile, de plusieurs experts et personnalités intéressés par le domaine de l'aide sociale.

La première session

La première session de la Conférence, qui s'est tenue sous le slogan des "Systèmes de protection sociale... Visions et objectifs", a connu des discussions sur les systèmes de protection sociale en termes de vision, d'objectifs, de structure et de mécanismes permettant de relier les systèmes de protection sociale et les services de garde d'enfants.

Le professeur à l'unité des politiques et des études sur les systèmes de la santé et d'aide sociale au Royaume-Uni, Dr Cherine Hussein, a passé en revue les systèmes et les structures d'aide sociale en Europe, la philosophie d'autonomisation de l'individu et d'intégration des personnes handicapées, les systèmes de financement de l'aide sociale, et le rôle de l'assurance sociale et des impôts publics dans ce domaine.

La deuxième session

La deuxième session de la Conférence a connu des discussions sur le "Financement des systèmes de protection sociale", au cours desquelles le Directeur régional des finances publiques du bureau régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ulugbek Olimov, a mis l'accent sur l'importance d'investir dans les systèmes de protection sociale pour garantir aux enfants un accès aux services complets et spécialisés.

Il a évoqué les étapes necessaires pour le financement de la réforme de la protection sociale, représentées par l'étude de faisabilité, la planification du financement et la mise en oeuvre du budget.

La troisième session

La ministre de la Solidarité sociale, Nevine el-Kabbaj, a présidé les discussions de la troisième session, qui s'est tenue sous le slogan "Lier les systèmes d'aide sociale et la protection sociale", dont plusieurs axes ont été abordés.

Al-Kabbaj a affirmé que l'autonomisation économique était une partie importante de la protection sociale, ajoutant que la pauvreté est confrontée à une perspective multidimensionnelle.

27 février 2023

Les activités de la deuxième journée ont été marquées par des sessions de discussion sur le système des soins alternatifs et les mécanismes du renforcement des services sociaux. Les participants ont examine les mécanismes de la fourniture de services spécialisés par les systèmes de soins sociaux.

La quatrième et dernière session de la deuxième journée a porté sur les politiques de protection sociale et la réalisation de la sécurité sociale.

La session de clôture

La ministre de la Solidarité sociale, Nevine el-Kabbaj, a présidé la dernière session de la Conférence, au cours de laquelle les recommandations ont été émises.