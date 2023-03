Congo-Brazzaville: Aménagement urbain - Brazzaville attend davantage de la France

L'ex-capitale de la France-libre, Brazzaville, lieu où la France a affirmé sa légitimité en droit et en pratique, attend davantage de réalisations de la part de son ancienne métropole en matière d'aménagement urbain, au regard des liens historiques uniques de partenariat et d'amitié entre la France et le Congo.

Même si la grande métamorphose de la capitale n'est pas du seul ressort de la France, principal partenaire " traditionnel " du Congo, son implication plus forte pour la construction d'une ville durable, inclusive socialement et résiliente sur le plan environnemental demeure au coeur des attentes des Brazzavillois.

Dans ce contexte, poursuivre des projets de construction des infrastructures qui intègrent l'un des axes prioritaires du financement de l'Agence française de développement aiderait les pouvoirs publics à modifier positivement le paysage urbain et naturel de Brazzaville.

En effet, la construction de la route de la corniche, sur son tronçon reliant le rond-point de la Case de Gaulle, dans le deuxième arrondissement, au carrefour Fulbert-Youlou, dans le premier, a témoigné de la volonté de la France de contribuer à l'épanouissement de Brazzaville que d'aucuns qualifient encore de capitale de la France libre " oubliée ".

Financée par un don de la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement pour un montant de 52,5 milliards FCFA, la mise en oeuvre de ce projet infrastructurel est à saluer. La construction de cette route est, d'ailleurs, aujourd'hui considérée comme un modèle précurseur des villes de demain.

Tenant compte, en outre, du développement urbain croissant de la capitale congolaise, appuyer de nouvelles initiatives redonnerait à la France sa place dans un pays dont elle partage une histoire de longue date.

Cela étant, investir davantage dans ce secteur dans une cité qui concentre les deux tiers de la population congolaise ne peut être que salutaire dans l'intérêt d'un partenariat bien partagé des deux Etats.

Impacts sociaux-économiques de la corniche

· 150 000 personnes à Brazzaville, notamment des arrondissements 1 et 2, Makélékélé et Bacongo, ont vu leurs conditions de vie améliorées et ont pu développer des activités économiques (petit commerce, bar/restauration, etc.) dans un environnement assaini grâce aux projets emblématiques de la Route de la corniche et du Drainage Brazzaville.

· Dans le cadre du projet Route de la corniche : construction de 4,6 km d'une route 2 x 2 voies désengorgeant Brazzaville, et 5 km de berges du fleuve nettoyés (100 000 tonnes de déchets déblayés).

· Accès aux services essentiels (eau, assainissement).

· Facilités d'accès des quartiers riverains, notamment des arrondissements de Bacongo, Makélékélé et Madibou au centre-ville de Brazzaville. Désengorgement du trafic interne et croissant sur l'avenue de l'OUA.