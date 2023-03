Congo-Brazzaville: Échanges commerciaux - Les flux entre le Congo et la France pèsent 200 milliards FCFA par an

La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de la République du Congo, avec un volume total de 309,7 millions d'euros, soit environ 200 milliards F CFA en 2021. Les exportations de la France vers le Congo représentent 252,9 millions d'euros, alors que celles du Congo vers ce pays atteignent 56,7 millions d'euros.

La République du Congo représente 0,052% des exportations de la France dans le monde et 2,53% des exportations en Afrique. Au sein de la région Afrique-Océan indien, le Congo est le 12e client de la France, son 21e fournisseur et son 10e excédent. Il est donc le 92e partenaire commercial de la France, son 79e client, son 111e fournisseur et son 31e excédent.

Le pays exporte essentiellement vers la France des produits pétroliers, du bois, des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et l'aquaculture. Il importe de la France des produits industriels et agroalimentaires, des machines industrielles, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des parfums et des cosmétiques.

Plus de deux cents entreprises françaises sont présentes en République du Congo, employant environ quinze mille personnes. Au nombre de celles-ci figure TotalEnergies, le premier opérateur pétrolier du pays. Le géant pétrolier a lancé en 2017 l'exploitation d'un nouveau gisement off-shore de Moho-Nord, dont la production représente aujourd'hui 2/3 du pétrole extrait au Congo.

À cela, il faut ajouter que la France demeure l'un des principaux investisseurs au Congo, avec un stock d'investissements directs étrangers de 3,9 milliards d'euros en 2019. Bien que les échanges commerciaux déclinent depuis 2020 en raison de la crise sanitaire, le solde commercial est excédentaire pour la France. En 2018, le Congo a été le deuxième excédent commercial de ce pays en Afrique centrale, derrière le Gabon, et le troisième client de la France dans cette zone, soit derrière le Cameroun et le Gabon.