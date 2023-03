Congo-Brazzaville: Diaspora - Le relais des Congolais de France

Dynamiques au sein des associations, à titre personnel ou via l'entrepreneuriat, les Congolais de France, Français ou binationaux, jouent leur rôle d'ambassadeur, chacun à sa manière, entre le Congo et la France.

Le 27 février dernier à l'Élysée, le président Emmanuel Macron, en faisant part de ses orientations à propos de sa politique africaine à venir, affirmait s'appuyer désormais sur la société civile et les diasporas africaines et tourner la page de la "Françafrique". Un engagement associatif déjà très présent auprès de plusieurs Congolais en France.

Pour Dimitri M'Foumou-Titi, par exemple, c'est en accord avec le souhait du président Denis Sassou N'Guesso qu'il avait formulé, entre autres, à l'adresse de l'artiste Passi, " vouloir une diaspora responsable ". Sa part de responsabilité dans la relation entre la diaspora et son pays d'origine l'a conduit à créer l'Association développement relations Nord Sud. Il estime qu'à l'ère du numérique où l'on parle de relations décloisonnées grâce aux nombreuses passerelles, il est opportun d'établir une co-construction africaine. Mais il ne perd pas de vue les priorités d'agir ensemble pour le Congo. " Cela suppose de recenser et rassembler nos compatriotes autour de la possibilité d'apports techniques, économiques, scientifiques et associatifs ", estime-t-il.

Agnès Ounounou, pour sa part, a envisagé d'aller au-delà de la France à la rencontre des Congolais en mettant en place "La caravane des voix de la diaspora". En appui des relais des associations des Congolais, dans chaque escale, ce dispositif lui a permis à la fois de rompre avec le cloisonnement entre Congolais à l'étranger et de mener une réflexion sur la façon de mieux faire connaître le rôle ainsi que les activités des uns et des autres.

Il existe aussi ceux et celles qui, avec "un esprit patriotique", exercent le devoir mémoriel entre le Congo et la France. C'est le cas de Brice Arsène Mankou, sociologue et enseignant à l'École nationale d'administration publique du Québec et au Centre de formation et de coopération internationale.

Courant 2022, il a multiplié les conférences mémorielles autour du thème "Brazzaville, capitale de la France libre", notamment à Albertville lors d'une conférence parrainée conjointement par Stéphane Demilly, sénateur de la Somme, président délégué du groupe France-Afrique centrale, Claude Cliquet, maire d'Albert, et par Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France.

Il a également évoqué la place et le rôle de Brazzaville pour la France lors d'une conférence à l'Assemblée nationale française, le 9 décembre dernier, facilitée par Carlos Martens Bilongo, député de la huitième circonscription du Val d'Oise.

L'importance de la diaspora entre le Congo et la France c'est également la mise en place d'un collectif des forces vives de la diaspora présidé par Rostel Bakwa. Une initiative du "Vivre ensemble de tous les Congolais" facilitée par le ministre Jean-Dominique Okemba, dans le cadre du processus d'apaisement voulu par le chef de l'État soucieux de promouvoir l'intégration des Congolais tant à l'étranger qu'à l'intérieur du Congo.

La diaspora excelle également dans les affaires. Ils sont légion dans ce domaine. Citons, par exemple, la société Export Import d'Edwige Yombi-Sitou. Tandis que les médias ne sont pas en reste en soutien entre le Congo et la France : Vanessa Nguema pour Adiac-Les Dépêches de Brazzaville, Peggy Hossie pour la télévision en ligne de la diaspora ou Cyr Makosso de Ziana TV.

Sans oublier, sous une forme culturelle, la sape et la musique qui jouent un rôle important entre le Congo et la France. Dans le domaine vestimentaire, Jocelyn Armel le Bachelor aime à rappeler qu'avant, " on subissait le système, nous étions obligés de se conformer à une norme vestimentaire ". Le mouvement est global, selon lui : avant jamais personne n'aurait porté des cheveux afro, par exemple, aujourd'hui il y en a de plus en plus ce qui participe de la renaissance d'une coexistence Congo-France. Il souligne clairement une volonté de s'assumer chez les jeunes qui sont nés en France de parents originaires du Congo.