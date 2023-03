Congo-Brazzaville: Coopération - Le social au coeur du partenariat Congo-France

La coopération bilatérale entre le Congo et la France, dans le domaine du social, repose sur plusieurs projets, entre autres, ceux visant à sortir les personnes vulnérables de la pauvreté, à améliorer la formation des jeunes pour résoudre l'épineux problème de l'emploi.

Parmi les projets de coopération entre le Congo et la France figurent " Telema " et " Lisungi ". Le premier, lancé en janvier 2020, est financé à hauteur de six milliards FCFA par l'Agence française de développement (AFD). Ses trois objectifs sont l'amélioration durable des capacités d'intervention en matière d'actions sociales et humanitaires, le déploiement d'un système national d'information sur l'action sociale, l'expérimentation dans seize localités du pays d'une approche visant l'autonomisation économique des personnes vulnérables.

La cible du projet " Telema " est constituée des jeunes de 16 à 29 ans, adultes vulnérables de 30 à 59 ans, diplômés sans-emplois, au chômage, en situation de handicap ou non, qui sont en capacité d'exercer une activité génératrice de revenus ou de poursuivre une formation en vue de leur insertion professionnelle et sociale.

Deux mois après son lancement officiel, la pandémie de covid-19 s'est déclenchée. A la demande du gouvernement congolais, l'AFD a réorienté les fonds destinés à ce projet à la prise en charge d'environ 5000 personnes vulnérables, dans le cadre de la riposte humanitaire à la crise sanitaire.

Le second projet, " Lisungi ", en dehors de la Banque mondiale, a bénéficié aussi d'un financement de la France, à travers l'AFD, qui a apporté un montant de 8 millions d'euros pour son extension. Ce projet a pour but de renforcer le système de filets sociaux en vue de l'amélioration à la fois de l'accès aux services de santé, d'éducation et de la productivité des ménages pauvres et vulnérables. Sur requête du gouvernement congolais, sa durée a été prolongée jusqu'au 29 février 2024.

Projet "Mosala"

Le soutien à la formation et à l'emploi de la jeunesse est au centre du partenariat entre la France et le Congo. Lors de sa visite en terre congolaise, en janvier dernier, la secrétaire d'Etat française chargée du Développement, de la Fancophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopolou, a annoncé la préparation du projet "Mosala" pour la formation qualifiante et l'employabilité des jeunes congolais. " La force du Congo, c'est sa jeunesse. Et les grands défis que nous avons partout dans le monde sont l'éducation et l'emploi des jeunes ", avait-elle déclaré.