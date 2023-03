Gabon: One forest summit - Sept chefs d'Etat participent à la deuxième édition à Libreville

La capitale gabonaise a accueilli avec faste sept chefs d'Etat, dont Denis Sassou N'Guesso du Congo, et des centaines d'invités venus du monde entier pour participer à la deuxième édition du " One forest summit ", un évènement co-organisé par le Gabon et la France. Le but est de promouvoir la solidarité entre les trois grands bassins forestiers mondiaux, la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est.

En séquestrant des centaines de millions de tonnes de CO2, les trois bassins forestiers jouent un rôle critique dans la régulation du climat. Par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils recèlent, ils abritent des trésors de biodiversité. Et en agissant comme tampons entre les sociétés humaines et les cycles microbiens des espaces sauvages, ils jouent un rôle clé pour prévenir l'apparition de nouvelles épidémies.

Le premier jour du sommet a vu se réunir au Radisson Blu de Libreville des membres de gouvernement, de la société civile, ainsi que des experts, afin d'avancer sur l'ambition portée par les trois principaux axes du " One forest summit ".

Les participants ont eu l'opportunité de prendre part à des événements ministériels sur des thématiques aussi diverses que " L'exploitation durable des forêts et la valorisation du bois ", " Tirer parti des financements innovants pour la nature " ou encore " Les instruments fondés sur le marché au service du climat, de la nature et des peuples ".

La dernière journée était consacrée au segment de haut niveau du sommet, réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement qui ont répondu à l'invitation de leur homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba : Denis Sassou N'guesso (Congo) qui est aussi le président de la commission climat du bassin du Congo ; Emmanuel Macron (France), Teodoro Obiang Nguema (Guinée équatoriale) ; Mahamat Idriss Deby Itno (Tchad) ; Faustin-Archange Touadera (Centrafrique) ; Carlos Vila Nova (Sâo Tomé et Principe). Trois autres pays du bassin du Congo (Cameroun, République démocratique du Congo, Burundi) ont été représentés par leur Premier ministre.

Les chefs d'Etat ont échangé sur la thématique du Bassin du Congo et des défis communs rencontrés par les bassins forestiers tropicaux africain, amazonien et asiatique. Ils ont pris la parole en insistant sur la primauté de protéger les forêts tropicales et sur la mobilisation des financements pour atteindre cet objectif.

S'appuyant sur l'expérience des précédents sommets, les chefs d'Etat présents à Libreville se sont donné pour objectif de déboucher sur de nouveaux engagements et des initiatives concrètes telles que la progression des connaissances et la promotion de la coopération scientifique sur les écosystèmes forestiers ; la promotion des chaînes de valeur durables dans le secteur forestier ; le développement de sources de financement innovantes notamment en explorant les solutions de conservation de la biodiversité fondées sur le marché.