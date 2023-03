Sénégal: Secteurs pétrolier et gazier - Fronde ouverte dans le syndicat du pétrole

Le syndicat des travailleurs du pétrole connait une division. Des délégués de différentes sociétés travaillant dans le secteur ont annoncé leur divorce d'avec le syndicat et la mise sur pied d'un Collectif des pétroliers et gaziers du Sénégal. Les responsables du collectif ont tenu un point de presse au siège des travailleurs de la SAR, pour annoncer leur initiative.

La scission est consommée au Syndicat des travailleurs du pétrole. Un groupe de délégués, représentants les travailleurs de la Société africaine de raffinage (SAR), de la Société Oryx, de PUMA et d'autres sociétés s'activant dans le secteur du pétrole et du gaz, ont décidé de mettre sur pied un collectif appelé Collectif des Pétroliers et Gaziers du Sénégal (CPGS). Ils ont décidé de larguer les amarres avec le Syndicat des travailleurs du pétrole et la CNTS/FC de Cheikh Diop.

Cette décision fait suite, selon les membres du collectif, au congrès organisé au mois de décembre, en violation des textes et règlements du syndicat et qui a porté à la tête du Syndicat des travailleurs du pétrole Sara Konaré, en remplacement d'Abdou Cissokho. Mais, selon Elhadji Maguette Diop, délégué des travailleurs de la SAR et coordonnateur dudit collectif, il se trouve que le nouveau secrétaire général, issu de ce congrès "illégal", est admis à faire valoir ses droit à une pension de retraite. Alors que les textes disent que pour être membre du syndicat, il faut être délégué ; ce qui n'est pas le cas pour Sara Konaré.

En plus de cela, le secteur regorge de jeunes actifs à même de défendre les intérêts des travailleurs, dans le contexte d'un Sénégal devenu producteur de pétrole et de gaz. "Le secteur pétrolier regorge de membres, encore en activité, capables de relever tous les défis qui se profilent à l'horizon de l'exploitation pétrolière. Donc, il est inconcevable de penser un seul instant que, parmi tous les délégués mandatés par leurs différentes structures, personne n'est en mesure de diriger un syndicat dans le secteur du pétrole. C'est après avoir constaté, avec regrets et désolation l'organisation d'un simulacre de congrès..., que des délégués se sont démarqués de cette forfaiture, en toute responsabilité", a dit Modiodio Diop, qui a lu le texte liminaire au cours du point de presse.

Ce nouveau cadre se fixe comme objectif de représenter les travailleurs et de défendre leurs intérêts et préoccupations. Il sera "une instance de réflexion et de proposition pour une participation active et fructueuses à l'activité pétrolière, au profit de tous ses acteurs", a souligné Elhadji Maguette Diop. Les initiateurs du collectif annoncent, dès à présent, que "le CPGS entend migrer très prochainement vers un nouveau syndicat du pétrole".