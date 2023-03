Sénégal: Kaolack / Filière anacarde - Une nouvelle stratégie d'appui pour booster la chaîne de valeur

Les acteurs de la filière anacarde en activité dans les différentes régions du pays et leurs partenaires techniques et financiers se sont retrouvés hier, mercredi 1er mars 2023, à Kaolack, autour d'un atelier de validation et de lancement de la nouvelle Stratégie d'appui à la chaîne de valeur anacarde. Soutenue par le ministère du Développement industriel, des Petite et moyenne industries (PMI), et le partenaire canadien " Catalyliste+ Canada " SACO-GESO, le service d'assistance Canadienne aux organismes, cette rencontre avait pour objectif de définir les nouveaux axes de renforcement de la production d'anacarde sur l'ensemble du territoire national. Et ceci, en dotant les producteurs des ressources humaines pour les stratégies de conseil à l'exploitation et les moyens matériels nécessaires à la production.

Au-delà du besoin de renforcer ou accroître la productivité et permettre la diversité en termes de production, c'était aussi le lieu de discuter avec les producteurs et transformatrices sur les modalités à adopter pour élargir le système de transformation partout dans les zones d'exploitation. Une des initiatives majeures que le partenaire canadien compte matérialiser, en mettant à la disposition des producteurs un matériel de transformation performant et tous les accessoires pour accroître une valeur ajoutée méritée.

Même si l'objectif global de ce projet est aussi de contribuer à la marche des futurs agropoles du pays, les producteurs réunis autour de l'Interprofession de l'acajou au Sénégal (Icas) ont profité de cette assise pour exprimer les défis qui freinent en partie la production d'anacarde au Sénégal. En l'occurrence le non-respect des normes de productivité dans la zone Sud, le manque de formation des producteurs en techniques d'exploitation, celui des transformateurs qui ne se limitent à présent que sur la transformation locale, autrement dit, artisanale. Alors que dans la plupart du temps, ces transformateurs tendent à intégrer l'environnement de la transformation industrielle.