Congo-Kinshasa: Redevance audiovisuelle, Kinshasa - Patrick Muyaya préoccupé par le renforcement des capacités des agents et cadres de la RTNC

Le Ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe a lancé, lundi 27 février 2023, un atelier de formation sur la redevance audiovisuelle pour les agents et cadres de la Radiotélévision nationale (RTNC). Ces assises organisés en partenariat avec Africa Union Financial Service (AUFS) visent premièrement, le renforcement des capacités pour une parfaite collaboration entre agents, la mobilisation des ressources nécessaires pouvant permettre à la télévision nationale de prendre en main ses responsabilités. Et aussi, doter ces agents et cadres de notions essentielles au sujet de la loi sur la redevance.

" Il y a un problème de compréhension sur la redevance. La loi a été adoptée depuis 2011, et cela fait douze ans qu'elle n'est pas effectivement appliquée. Nous saluons cette initiative de la Direction générale de la RTNC et l'AUFS pour faire venir à Kinshasa les directeurs provinciaux. Le but est d'échanger notamment sur la manière et les différents actes de perception de cette redevance ", note Patrick Muyaya. Et de poursuivre : " Nous espérons qu'au terme de ces échanges, il y aura une compréhension commune à la fois entre la Direction générale, les directeurs provinciaux, les syndicalistes et tous les intervenants pour que lorsque nous allons commencer à percevoir cet acte, ensemble, nous puissions expliquer aux différents téléspectateurs de la RTNC que la télévision a ses exigences, que la télévision est couteuse et qu'il est important pour eux, le moment venu, de s'acquitter de ce qu'ils devront pour être sûr que nous avons doté la RTNC des moyens de son indépendance ".

Dans cet ordre d'idées, Mme Sylvie Elenge, Directrice Générale adjointe de la RTNC et Stanly Ndelah, Chef de projet de l'AUFS, ont à tour de rôle, porté haut leurs voix pour saluer la quintessence de cet atelier de formation sur la redevance audiovisuelle. " Nos attentes, c'est de voir enfin la redevance être perçue par la RTNC afin de lui permettre de s'engager sur la voie de reformes tant attendues par le Chef de l'Etat et la population RD. Congolaise ", a expliqué la DGA de la RTNC.

M. Stanlyu Ndelah de son coté, a souligné que son organisation est prête à collaborer pour assurer l'accompagnement des réformes initiées en faveur de la RTNC.