Sénégal: Sédhiou / Mise en oeuvre des décisions du Conseil des Ministres décentralisé - Macky engage son Gouvernement pour corriger les disparités

Le conseil des ministres décentralisé tenu hier, mercredi 1er mars, à sédhiou, a adopté et validé les décisions du conseil présidentiel animé la vieille par le chef de l'Etat. L'enveloppe des 400 milliards de cfa reste inchangée et traverse plusieurs secteurs de développement. Macky Sall a engagé son gouvernement à exécuter ce programme triennal d'investissement prioritaire dans les délais, pour corriger très vite les disparités et mettre Sédhiou sur les rampes de l'émergence.

Le conseil des ministres décentralisé d'hier mercredi, à Sédhiou, a validé le programme triennal d'investissement prioritaire stabilisé la vieille, par le conseil présidentiel territorialisé, à hauteur de 400 milliards en valeur de nos francs et pour les 18 axes majeurs de développement. L'accent est mis sur le désenclavement, avec surtout les ponts annoncés et les pistes de production. "Nous allons mettre l'accent sur le désenclavement, avec les routes et les ponts mais surtout la construction des pistes de production dans les départements de Bounkiling et de Goudomp", a déclaré amadou Bâ, le premier ministre.

Le secteur de l'éducation peut enfin retrouver un bon cadre de vie. "l'objectif, c'est d'éradiquer totalement les abris provisoires dans la région de Sédhiou. En 2015, il y avait 1198 abris provisoires ; en 2022, il en restait 673. Ce qu'il y a à construire, c'est 352 salles de classe, 262 blocs d'hygiène et administratif, les lycées de Marsassoum et de Tanaff, la construction de l'inspection d'académie de Sédhiou, d'un centre de recherche et d'un institut supérieur d'enseignement professionnel (isep)".

L'agriculture sera le moteur de ce train de développement, à hauteur de 30 milliards de FCFA. "la région de Sédhiou regorge d'énormes potentialités agricoles et forestières. C'est pourquoi, nous allons consentir à des investissements importants en matière d'agriculture. Ce qui permettra de booster la croissance et les indices de développement durable de la région de Sédhiou", dit-il.

Le premier ministre, Amadou Bâ, a rassuré de la prise en charge des besoins prioritaires et dans les délais. "Nous allons mettre en oeuvre beaucoup de programmes dans le domaine des services sociaux de base, comme le programme d'assainissement, d'électrification, l'hydraulique, entre autres. Ces investissements permettront à la région de Sédhiou de rattraper définitivement son retard et ceci dans un délai qui n'excèdera pas les trois années à venir".

Le social et l'emploi des jeunes servis : "ce sont les bourses de sécurité sociale, la carte d'égalité des chances, les financements, l'emploi des jeunes ; dans tous ces secteurs, des instructions très claires ont été données au gouvernement". Le secteur de la santé, de la culture, des sports seront renforcés en personnel et équipements requis, annonce le communiqué.

Le ministre Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, a rappelé les instructions du chef de l'Etat, pour le suivi des décisions. "le président de la république a demandé au premier ministre de veiller à la mise en oeuvre optimale du programme indiqué au niveau de chaque ministère, en rapport avec le gouverneur de région, et la présentation d'un rapport mensuel d'évaluation de l'état d'exécution des engagements dans les régions".

La région a eu droit à deux nominations que sont : "Malang Sény Faty, enseignant, est nommé président du conseil d'administration du service géologique national du Sénégal au ministère des mines et de la géologie et Idrissa Baldé, maître de conférence, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé secrétaire exécutif de la commission nationale de régulation des loyers à usage d'habitation", lit-il, en communiqué final, de ce conseil des ministres décentralisé à Sédhiou.