Sénégal: Forum National des Acteurs de la Société Civile - Lancement d'un Réseau Ouest Africain des Coalitions pour les Energies Renouvelables et Climat

L'ONG Action solidaire internationale (ASI) organise, depuis hier mercredi, un Forum national pour le renforcement du réseautage entre organisations de la société civile sur les questions d'énergies renouvelables et de changements climatiques. A l'occasion de cette rencontre qui se déroule à Dakar et qui prend fin aujourd'hui, l'ASI et ses partenaires ont lancé le Réseau ouest africain des coalitions pour les énergies renouvelables et climat.

Du 1er au 02 mars 2023 se tient à Dakar le Forum national pour le renforcement du réseautage entre organisations de la société civile sur les questions d'énergies renouvelables et de changements climatiques. L'ONG Action solidaire internationale (ASI) et le CESAO-AI (Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest - Association internationale), ont lancé le Réseau ouest africain des coalitions pour les énergies renouvelables et climat. Selon le directeur exécutif de l'ASI, Mamadou Barry, ce réseau voit le jour pour un plaidoyer en faveur des énergies renouvelables au niveau national et sous régional.

Ce séminaire organisé dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Coopération des organisations panafricaines de la société civile pour 100% énergies renouvelable en Afrique", a vu la participation des représentants de SENELEC, des ministères du Pétrole et des Energies, de l'Environnement, ainsi que ceux de l'ONG Caritas et de l'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER). Kader Diop, conseiller technique du directeur de l'ANER, a exposé les réalisations de l'Etat du Sénégal en matière d'énergies, notamment en énergies renouvelables.

Des membres de la société civile de la sous-région (Burkina Faso, Mali, Niger, Bénin), ayant pris part au forum, la journée d'hier, ont loué l'importance de la rencontre. Pour Safiétou Nana, coordonnatrice du projet COOPERES de l'ONG CESAO-AI, basée au Burkina, cette collaboration entre les sociétés civiles des différents pays, les mènerait plus loin. "Comme le dit un adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est ce que nous recherchons à travers cette coopération composée de différents acteurs. C'est à dire avoir un réseau solide pour mieux impacter la politique au niveau national et sous régional et à promouvoir l'énergie renouvelable", a-t-elle soutenu.

Dans le même sillage, Rokhaya Fall, Coordonnatrice des programmes à l'ONG ASI, liste les attentes de l'initiative. "Les principales attentes de cette initiative, c'est d'abord essayer de réunir les organisations de la société civile qui s'activent dans les questions d'énergies, former un réseau et définir des objectifs précis. Ensuite, dans cette dynamique, essayer d'allier les gouvernants, principalement du Sénégal et des autres pays partenaires, pour arriver à réellement mettre en place cet objectif de mix énergétique, pour que l'on puisse suffisamment fournir les populations en énergies renouvelables et laisser de côté les énergies fossiles", a martelé la coordonnatrice qui, par ailleurs, est consciente des obstacles à franchir pour l'atteinte des objectifs susmentionnés.