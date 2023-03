Afrique: Peter James,l'entraîneur du Sud - Soudan - 'Nous sommes déjà dans l'histoire' !

Le Sud Soudan a déjà rempli ses objectifs en se qualifiant pour la première fois en quart de finale pour sa première participation avec cerise sur le gâteau,une première victoire face à la République Centrafricaine.

" On va joué contre la Gambie qui a gagné tous ses matchs au premier tour. Le Sud Soudan est dans cette compétition pour se faire plaisir, pour apprendre mais aussi pour gagner. La Gambie est très forte, qui a des grands joueurs.

" On a 90 mn ,nous aussi pour créer un exploit, on veut donner plus de fierté à notre pays. Nous sommes déjà dans l'histoire.

" La qualification, la première victoire contre la RCA, la qualification en quart de finale. On récolte le travail en frondeur de la fédération, le football Sud-soudanais prend son envol. "

Peter James Wani sait que la tâche sera difficile " il faut plus d'intelligence pour ce genre de rencontre. On va jouer le match sans pression, sans se préoccuper du résultat. On peut surprendre. Il faut juste être efficace. "

Vêtu de rouge, le numéro 9 sud-soudanias Felix Abishai qui évolue dans le championnat local, Amarat United FC, Juba se dit confiant :

" Nous Les joueurs, on est content de rencontrer la Gambie, la meilleure équipe du groupe C , une des meilleures équipes de la compétition.

" Comme joueur,on aime ce genre de challenge. Nous nous battrons pour vaincre. Nous avons à coeur de bien jouer. Nous sommes très bien préparés. On va être à la hauteur physiquement et mentalement. ".

Le Sud Soudan affrontera la Gambie, ce vendredi 03 Mars à Alexandrie.