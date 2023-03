Afrique: Les Etats-Unis offrent une récompense de 5 millions USD pour toute information menant à l'identification du leader des ADF en RDC

Le programme de Récompenses pour la justice (RFJ) du Département d'État des États-Unis, qui est géré par le Service de sécurité diplomatique, offre une récompense d'un maximum de 5 millions USD pour toute information pouvant mener à l'identification ou la localisation du leader de Daesch-RDC, Seka Musa Baluku. C'est ce qu'indique le communiqué publié ce jeudi é mars par l'ambassade des Etats-Unis en RDC.

" Sous le leadership de Seka Musa Baluku, Daesch-RDC a fait preuve de violence brutale contre des citoyens congolais et les forces militaires régionales dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Daesch-RDC, aussi connu sous les noms des Forces démocratiques alliées (ADF) et Madina à Tauheed Wau Mujahedeen, entre autres noms, a tué plus de 849 civils pendant la seule année 2020, selon le Conseil de sécurité des Nations unies ", indique le communiqué.

Sous le commandement de Baluku, note le RFJ, cette organisation continue de cibler, de tuer, de mutiler, de violer et de commettre d'autres actes de violence sexuelle et pratique des enlèvements de civils, y compris d'enfants. Le groupe recrute aussi et utilise des enfants pendant les attaques et les contraints au travail forcé dans le territoire de Beni en RDC.

Des sanctions ciblées

En mars 2021, le département d'État a désigné Baluku comme terroriste mondial expressément désigné (SDGT). En même temps, le département d'État a aussi désigné Daesch-RDC comme Organisation terroriste étrangère et SDGT.

" À la suite de ces désignations, entre autres conséquences, tous les avoirs et les intérêts immobiliers des personnes désignées qui sont soumis à la juridiction des Etats-Unis sont bloqués et il est généralement interdit aux citoyens américains d'effectuer des transactions avec elles. Les institutions financières étrangères qui effectuent ou facilitent sciemment quelque transaction importante que ce soit au nom de Baluku ou de Daesch-RDC pourraient faire l'objet de sanctions américaines relatives aux comptes de correspondant ou aux comptes de passage ", ajoute le document.

En outre, cela constitue un crime de fournir délibérément un appui matériel ou des ressources à Daesch-RDC ou d'essayer de faire cela ou de conspirer dans le même but.

Les ADF ont précédemment été sanctionnés par le département du Trésor des États-Unis et les Nations unies dans le cadre du régime de sanctions pour la RDC du Conseil de sécurité des Nations unies en 2014 pour leur violence et leurs atrocités. Le département du Trésor des États-Unis a aussi sanctionné Baluku et cinq autres membres des ADF en 2019 dans le cadre du Programme mondial de sanctions Magnitsky, pour le rôle qu'ils ont joué dans de sérieuses violations de droits de l'homme.

En 2020, l'ONU a désigné Baluku pour l'imposition de sanctions supplémentaires dans la cadre de son programme de sanctions pour la RDC.

" Nous encourageons quiconque détient des informations sur Seka Musa Baluku à contacter RFJ par l'entremise de Signal, Telegram ou WhatsApp au +1-202-702-7843. Toutes les informations seront préservées sous le sceau de stricte confidentialité. La relocalisation peut être disponible ", précise le communiqué.