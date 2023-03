Ile Maurice: En appel de sa sentence - Kamlesh Radha évoque des lacunes dans son procès

Kamlesh Radha, qui faisait partie du réseau de drogue de Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et d'Ashish Dayal, a été condamné, en 2021, à 18 ans de prison et à une amende de Rs 500 000 par le juge Denis Mootoo.

Il a fait appel de sa sentence, la trouvant "excessivement sévère" et a relevé des lacunes dans son procès. Les débats sur des points préliminaires soulevés par les différents hommes de loi auront lieu aujourd'hui devant un bench de trois juges comprenant l'Acting Chief Justice, Nirmala Devat, l'Acting Senior Puisne Judge David Chan Kan Cheong et la juge Carol Green-Jokhoo.

En sus de trouver sa sentence "excessivement sévère", l'habitant de Solferino soutient, dans sa demande d'appel, qu'il y a eu plusieurs irrégularités lors de son procès. Il avait plaidé coupable pour avoir financé, à hauteur de Rs 750 000, l'importation de Madagascar de deux kilos d'héroïne entre juillet et octobre 2016 et dont la valeur marchande s'élevait à Rs 35 millions. Kamlesh Radha avait fait une demande pour obtenir l'immunité, estimant qu'il avait collaboré avec la police depuis son arrestation, en dénonçant ses complices. Il avait d'ailleurs témoigné dans le procès contre Ashish Dayal devant les Assises et avait fait des révélations quant au modus operandi de ce réseau de drogue. Des requêtes avaient même été formulées par la poursuite pour que son procès soit pris sur le fond en premier, du fait qu'il jouerait "un rôle clé" dans le procès d'Ashish Dayal et de ses complices. Il a été présenté comme témoin à charge contre Ashish Dayal. Il a aussi bénéficié du statut de star witness dans un procès aux Assises intenté contre Gro Derek.

Kamlesh Radha a déclaré en cour que c'est Ashish Dayal qui l'avait introduit dans ce cercle de trafiquants comme bailleur de fonds. Considérant qu'il a plaidé coupable dans cette affaire et qu'il a coopéré avec les autorités en donnant des informations et en dénonçant ses complices dans ce réseau de drogue, Kamlesh Radha estime que la cour aurait dû lui imposer une sentence moins sévère et prendre en considération d'autres éléments dans cette affaire, qui pourraient lui servir de "mitigating factor". Les hommes de loi ont soulevé plusieurs objections sur des points de droit, qui seront débattus aujourd'hui devant le bench susmentionné.