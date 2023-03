Ile Maurice: Apogée d'une crise - Le ministre Toussaint dissout la MFA

Un âpre combat qui a enfin abouti. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier la dissolution de la Mauritius Football Association (MFA) par le Ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs (MAJSL). Cette sanction est intervenue le jeudi 2 mars lorsque Stephan Toussaint l'a annoncé à la presse au Citadelle Mall. Le MAJSL se donne jusqu'au mois de juin pour remettre sur pied un nouveau comité à la MFA. Cette dernière n'écarte pas des actions légales pour contester cette décision.

Sur le plan sportif, la MFA n'existe désormais plus. Le football local passe sous tutelle du ministère des Sports qui s'est donné trois mois pour normaliser la situation avec comme objectif de s'assurer que l'administration du football soit en conformité avec le Sports Act 2016 et que les élections pour mettre sur pied un nouveau comité directeur à la MFA soient organisées. " Il y a beaucoup de fédérations qui fournissent des efforts pour être en conformité mais la MFA ne l'a pas fait. Dissoudre le comité actuel est une dernière chance avant que le Registrar of Association (RoA) n'enlève la MFA de sa liste. Nous avons eu des consultations avec le Comité olympique mauricien (COM) et la Fifa par l'entremise de Gelson Fernandes, son représentant en Afrique. Nous attendons la collaboration de tous, dont la MFA", a confié le ministre Toussaint pendant la conférence de presse.

Le MAJSL a débuté sa conférence de presse par une chronologie présentée par Samoo Pillay, le directeur des sports. Ce dernier a rappelé les différents scandales et autres manquements de la MFA au cours de ces dernières années. Il s'est notamment appuyé sur plusieurs articles de presse, dont ceux de l'express, pour soutenir sa présentation.

C'est Jean-Pierre Sauzier, l'ancien CEO du Comité organisateur des JIOI 2019, qui dirigera ce comité temporaire. Il devra trouver des pistes pour remettre la MFA sur pied. "Il y aura beaucoup d'obstacles à franchir", a-t-il déclaré. Par ailleurs, afin que les compétitions puissent se poursuivre et que les sélections nationales abordent dans les meilleures conditions les prochaines échéances, un comité technique sera créé. A sa tête, on retrouve l'ancien footballeur et entraîneur Sarjoo Gowreesunkur. Pour Mervyn Jocelyn, le capitaine de Chebel Citizens, le flou persiste toujours. " Les clubs sont un peu pris de court et il faudra savoir comment le calendrier sera amendé ", fait-il ressortir.

Outre le Sports Act 2016, les nombreux scandales qui ont émergé de Trianon, siège de la MFA, ont aussi contribué à cette intervention du MAJSL à l'instar des sanctions de la Fifa dans le cadre des certificats de transferts de joueurs non conformes ou encore l'annulation des championnats malgré le soutien du MAJSL.

La bonne nouvelle, c'est que les différents championnats actuellement en cours se poursuivront sous la supervision du MAJSL. Mieux encore, le MAJSL va de nouveau enclencher le processus de distribution du soutien financier aux différents clubs.

Trois questions à Stephan Toussaint (MAJSL) : " Aucune incidence sur l'académie de Liverpool "

Le comité temporaire s'est donné trois mois pour remettre le football local sur de bons rails. Ce délai est-il suffisant pour que tout rentre dans l'ordre ?

C'est le minimum que l'on peut accorder si l'on se base sur le Sports Act. 2016. C'est bien calculé. Pour organiser les élections d'une association, cela demande un laps de temps bien spécifique. Je suis sûr et certain que dans trois mois, le comité temporaire pourra remédier à la situation et qu'il y aura un nouveau comité à la tête de la MFA.

Vous avez donné la garantie que les championnats se poursuivront. Pensez-vous que cela est réalisable sans le soutien de la MFA ?

Je ne suis pas du genre à faire des promesses en l'air. Je suis très scientifique dans mon approche. Lorsque j'avais rencontré les footballeurs Mervyn Jocelyn et Christopher Caserne, je leur ai fait comprendre que peu importe ce qui se passera, mon ministère fera en sorte à ce que les championnats se poursuivent. Il reviendra au comité technique de gérer le calendrier. Nous allons mettre les stades à dispositions pour les compétitions et nous allons aider financièrement les clubs.

La dissolution de la MFA par le MAJSL est une ingérence flagrante du gouvernement dans les affaires d'une association membre de la Fifa. Cette dernière devrait prendre des sanctions à l'égard de Maurice...

Dans ma tête, je reste positif car il y a un travail à faire. Au cas où Maurice est suspendu, nous allons poursuivre nos discussions avec la Fifa comme nous l'avons toujours fait. Je tiens à souligner que si elle nous suspend, cela n'aura aucune incidence sur l'académie de Liverpool qui va continuer ses activités de formations avec les jeunes. Nous avons déjà parlé avec la direction de l'Académie qui a expliqué qu'elle est gérée de manière indépendante. Je dénonce d'ailleurs les tentatives de la MFA qui voulait faire croire aux parents des pensionnaires de l'Académie que le centre allait arrêter ses activités en cas de suspension. C'est faux.