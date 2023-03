Seychelles: Début des discussions sur l'élaboration du plan de gestion de la pêche au thon des Seychelles

Dans le but de recueillir des données pour la préparation et la rédaction du plan de gestion de la pêche au thon des Seychelles, les principaux acteurs de l'industrie se réunissent dans un atelier consultatif de deux jours pour mettre au point les bases de la gestion de la pêche au thon.

À partir de jeudi, l'objectif de l'atelier est de permettre à toutes les personnes impliquées d'identifier et de hiérarchiser les problèmes de la pêche au thon aux Seychelles. Ils sont également chargés de définir la portée, la vision, le but et les objectifs du plan, ainsi que d'identifier et de hiérarchiser les options pour les nouvelles mesures de conservation et de gestion.

Lors de la réunion, le ministre pour la pêche, Jean François Ferrari, a déclaré que le plan de gestion "favorisera le développement, la gestion, la conservation et l'utilisation équitable efficaces et holistiques des ressources thonières aux Seychelles conformément à la politique et à la stratégie de pêche 2019".

Le plan devrait être élaboré conformément à l'état du stock, à la conservation de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et aux mesures de gestion, y compris le plan actuel de reconstitution du stock d'albacore de la CTOI et les mesures de gestion.

Ceux-ci "sont actuellement en cours de discussion et mis en oeuvre dans un proche avenir, sans oublier les politiques nationales en matière d'initiative de gouvernance des océans comme notre propre plan spatial marin des Seychelles", a déclaré M. Ferrari.

Aux Seychelles, le secteur de la pêche est le deuxième pilier économique du pays, et la pêche au thon compte quatre flottes clés - la flotte nationale artisanale et récréative, la flotte nationale semi-industrielle, les palangriers industriels et les senneurs.

" Le gouvernement souhaite que les plans de gestion des pêches soient élaborés dans le cadre de processus axés sur les parties prenantes. L'achèvement de ce plan et le début de sa mise en oeuvre signifieront que la plupart de nos pêches commerciales seront désormais sous gestion active ", a déclaré le ministre.

Les Seychelles ont mis en place le Mahe Plateau Trap and Demersal Fishery Management Plan, ainsi que des mesures de gestion pour les pêcheries d'holothuries et de langoustes. Le pays met également en oeuvre les mesures de gestion du thon décrites par la CTOI.

Le chef de projet, Jude Bijoux, a déclaré qu'à la suite de cet atelier de deux jours, les consultants auront suffisamment de matériel pour commencer à élaborer le plan.

"Nous aurons différents groupes de travail pour travailler sur des questions spécifiques, cela inclura les questions de contrôle et de surveillance, et l'évaluation des performances, entre autres. Nous prévoyons d'avoir une première ébauche en circulation d'ici la fin avril", a déclaré M. Bijoux.

Cet atelier de deux jours sera suivi d'un autre atelier similaire de deux jours la semaine prochaine pour aborder la rédaction du plan de développement de l'industrie thonière. Le plan de développement se concentrera sur les faiblesses et les opportunités de la pêche et de l'industrie thonières des Seychelles, ainsi que sur les stratégies pour faire face aux menaces et améliorer les opportunités.

Au cours de ces sessions, il y aura plusieurs présentations et discussions, à la suite desquelles toutes les parties concernées pourront faire des recommandations sur les stratégies de mise en oeuvre des voies de développement prioritaires.