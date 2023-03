Afrique de l'Ouest: Diplomatie et lettre de créance- Alassane Ouattara reçoit la nouvelle ambassadrice des Usa à Abidjan

Le Président de la République, Sem Alassane Ouattara, a reçu, ce jeudi 02 mars 2023, au Palais de la Présidence de la République, les Lettres de créance de huit nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire.

Il s’agit de Rajesh RANJAN (Inde), Saeng KIM (République de Corée), Deniz ERDOGAN BARIM (Türkiye), El Hadji Daouda NIANG (Sénégal), Jessica Davis BA (USA), Mia RIMBY (Suède), Tom Helge NORRING (Danemark) et Ingrid MOLLESTAD (Norvège).

S’agissant de la diplomate américaine, il est à rappeler que Sem Jessica Davis Ba a prêté serment à la.Maison Blanche devant la Vice- Présidente Kamala Harris, le mardi 31 Janvier 2023.

Le numéro 2 de l'Exécutif des Etats Unis avait dit d’elle dans un tweet : « Jessica Davis Ba est une diplomate expérimentée qui était ma conseillère de confiance sur la politique africaine à la Maison Blanche. Je suis ravie de la voir poursuivre sa carrière au service des États-Unis en renforçant nos partenariats en Afrique en tant que prochaine ambassadeur en Côte d'Ivoire »

Le même jour elle a été officiellement présentée au Département d’Etat, en présence d’un parterre de personnalités, au nombre desquelles l'Ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Usa, SEM Ibrahima Touré et Linda Thomas Greenfield, Ambassadeur américain aux Nations unies.

Pour revenir à la cérémonie de ce jeudi 02 Mars au Palais présidentiel d’Abidjan- Plateau, elle a obéi au rituel protocolaire en vigueur en la matière : remise de la Lettre de rappel de l’ambassadeur sortant par l’Ambassadeur entrant au Chef de l’Etat, remise de la Lettre de créance du nouveau Diplomate l’accréditant en Côte d’Ivoire, allocution du Président de la République, déclaration des nouveaux ambassadeurs à la presse et Honneurs militaires.

Dans son intervention, le Chef de l’Etat a exprimé ses très vives et chaleureuses félicitations à ces huit nouveaux Ambassadeurs et leur a souhaité, au nom du peuple et du gouvernement ivoiriens, le traditionnel « Akwaba » (Bienvenue) en Côte d’Ivoire. Il les a assurés de l’hospitalité légendaire du peuple ivoirien ainsi que de l’appui et de la collaboration du gouvernement afin que leur mission en Côte d’Ivoire soit fructueuse et contribue au renforcement des excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et le nôtre.

Il a souligné que ces diplomates prennent fonction officiellement au moment où la Côte d’Ivoire connaît des progrès importants dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines politique, économique, social et sécuritaire.

Le Chef de l’Etat a mis en exergue les actions et réformes engagées dans ces différents domaines et les résultats engrangés, et les a exhortés à mobiliser les opérateurs économiques de leurs pays respectifs, afin qu’ils saisissent les différentes opportunités d’investissements en Côte d’Ivoire.

Le Président Alassane OUATTARA a également relevé les relations spécifiques que la Côte d’Ivoire entretient avec chacun des huit pays, tout en exprimant ses attentes et ses espoirs. Pour terminer, le Président de la République a réitéré ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de leurs missions et leur a demandé, à nouveau, de bien vouloir transmettre à leurs Chefs d’Etat respectifs, ses cordiales et fraternelles salutations.

Dans leurs différentes déclarations à la presse, les huit nouveaux Ambassadeurs ont exprimé leur joie d’avoir été accrédités en Côte d’Ivoire et ont tous promis d’œuvrer au raffermissement des relations, déjà excellentes, entre leurs pays respectifs et le nôtre.

Sem Jessica Davis Ba spécifiquement a dit : « J'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créances au président de la République, son excellence Monsieur Alassane Ouattara. Suite à notre rencontre, je peux confirmer que les États-Unis et la Côte d’Ivoire partagent la même vision pour l’avenir. Notre partenariat continuera à se renforcer grâce à cette vision partagée autour d’objectifs communs. Nous allons approfondir notre partenariat pour élargir les opportunités pour tous. Le partenariat entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire est basé sur la confiance et le respect mutuel au bénéfice de nos deux peuples amis. C’est pour cela que nos actions en Côte d’Ivoire sont ancrées sur les peuples, Paix et Prospérité. Les Etats Unis investissent pour le peuple, par le peuple. Les Etats-Unis investissent dans la paix. Les Êtas-Unis investissent pour élargir la prospérité pour tous. Je vous remercie. »

Aussi, chaque diplomate a, par ailleurs, relevé les domaines de coopération sur lesquels il entend mettre l’accent au cours de son mandat en terre ivoirienne, en vue du rapprochement des peuples, de la prospérité et de la paix. Il s’agit essentiellement des secteurs de l’agriculture, des Tic, de l’économie, de la sécurité, des infrastructures, des échanges commerciaux, des investissements, de l’éducation, de l’environnement, du sport et de la santé.