Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 03 Mars 2023

Mali : Accord d’Alger- Un document confidentiel met un peu plus à mal son avenir

Le courrier, adressé par les autorités maliennes à l’Algérie, dénonce les « violations » de l’accord par les anciens rebelles du Nord et la passivité de la médiation internationale. C’est un nouveau coup de canif porté à la relation déjà bien détériorée entre les anciens rebelles indépendantistes du Nord, signataires de l’accord de paix dit d’Alger, et le gouvernement de Bamako. Le 24 février, ce dernier a adressé, par la voix de son ministre de la Réconciliation, le colonel Ismaël Wagué, un courrier corrosif au ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra. Le document confidentiel, dont l’authenticité à été confirmée à Jeune Afrique par une source officielle malienne, porte sur ce que Bamako qualifie comme des « violations » de l’Accord de paix et de réconciliation par la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma). (Source : Ja)

Burkina Faso : Départ des forces françaises- Les conséquences…

La décision des autorités de transition du Burkina Faso de réclamer le départ des coopérants militaires français s'inscrit dans le cadre d'une détérioration des relations entre les deux pays, qui maintiennent toutefois leurs relations diplomatiques. La portée de cet ultimatum posé aux coopérants par Ouagadougou est avant tout symbolique. Le journaliste Antoine Glaser précise que "quand on parle d'assistance technique militaire, ce ne sont pas seulement des militaires qui sont dans la coopération sur place. Il y a aussi des opérations de renseignement, des échanges. Par exemple, quand il y a des militaires français au Niger, ils échangent avec leurs collègues au Burkina. C'est ce qui va s'arrêter." La présence de ce personnel français s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire scellée par un accord qui remonte à 1961, au lendemain de l'indépendance. (Source : Dw)

Guinée : Tensions anti-subsahariens en Tunisie - Les premiers guinéens rapatriés arrivent à Conakry

Une cinquantaine de Guinéens, principalement des enfants et des nourrissons, sont arrivés à Conakry dans un vol affrété depuis Tunis. Après les déclarations du président Saïed, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne organisent le rapatriement de leurs ressortissants.Le 1er mars, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a accueilli à Conakry une cinquantaine de ses compatriotes qui ont fui la Tunisie après les attaques contre les ressortissants d’Afrique subsaharienne ayant suivi les déclarations controversées du président tunisien Kaïs Saïed. ». (Source : J.a)

Côte d’Ivoire : Sécurité routière - Réduction de 50% de tués dans les accidents à l'horizon 2025

L'ambition du gouvernement ivoirien en matière de sécurité routière est de réduire de 50% le nombre de tués dans les accidents de la circulation à l'horizon 2025 par rapport à 2020 qui a enregistré 1 505 tués, a annoncé le ministre des Transports, Amadou Koné, le jeudi 02 mars 2023 à Yamoussoukro, au cours de la conférence de presse mensuelle du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg) dénommée « Les Rendez-vous du gouvernement ».

Niger : Nucléaire et Sécurité mondiale - Des experts de l’Otice reçus par Mohamed Bazoum

Une délégation de l'Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais Nucléaires (Otice) a été reçue le mercredi 1er Mars 2023 par le Président de la République, Mohamed Bazoum. Au menu des discussions, l'implication du Niger dans les activités de l'Otice et de la contribution que peut apporter la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique (Hanea). La rencontre a été l'occasion pour la délégation de mettre en lumière l'importance des données collectées par le système de surveillance internationale dans la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et la contribution à la paix et à la sécurité mondiale. (Source : Anp)

Gabon : Visite de Macron à Libreville - Des opposants rencontrent son équipe

Au moment où le président français effectuait sa virée à l’arboretum Raponda Walker, le jeudi 2 mars, ses collaborateurs, dont Franck Paris, le«Monsieur Afrique» de l’Élysée, ont rencontré à Libreville des leaders de l’opposition gabonaise parmi lesquels des représentants de Guy Nzouba-Ndama et Alexandre Barro Chambrier. Bien qu’il ait refusé de laisser dire que son déplacement au Gabon avait des relents électoralistes à 5 mois de la présidentielle dans ce pays, lundi, Emmanuel Macron avait néanmoins avoué qu’il discutait avec tout le monde, y compris avec l’opposition gabonaise. Le président français n’avait pas menti, à en croire les informations de Jeune Afrique qui révèlent qu’en marge du One Forest Summit, Franck Paris a discuté ce jeudi à Libreville avec cinq membres de cette opposition. Si rien n’a encore filtré de ces rencontres, l’on se doute bien que les opposants n’ont pas manqué de redire leur gêne quant à l’arrivée d’Emmanuel Macron au Gabon à quelques mois seulement de la présidentielle à laquelle son homologue sera fort probablement candidat à sa succession. (Source : alibreville.com)

Rdc : Kinshasa- Campagne de digitalisation des textes de loi sur les droits des femmes

La campagne de digitalisation de dissémination des textes de loi sur les droits des femmes, a été lancée jeudi à Kinshasa en République démocratique du Congo, par le ministère des petites et moyennes entreprises (Pme). « Comme vous le savez tous en RDC, une attention particulière est accordée à l’amélioration du climat des affaires pour les entrepreneurs congolais, spécialement les femmes et jeunes entrepreneures, car ils constituent une des priorités du Chef de l’État », a déclaré le représentant du ministre des Pme, Justin Mangala. (Source : Acp)

Tunisie : Situation des subsahariens- Leur quotidien de plus en plus dur

Si beaucoup de Tunisiens protestent contre les propos anti-migrants de leur président et affichent leur solidarité avec les Subsahariens, d’autres tiennent un discours ouvertement raciste et multiplient les actes d’hostilité. La « tolérance zéro » annoncée par le président Kaïs Saïed à l’égard des migrants subsahariens en situation irrégulière n’a pas tardé à se concrétiser, parfois de façon violente. Employeurs ou propriétaires, tout d’abord, ont compris qu’ils étaient passibles de poursuites et d’amendes s’ils hébergeaient ou donnaient du travail à un étranger non déclaré à la police, a fortiori à un clandestin. « Va trouver un Tunisien qui fasse la plonge ou donne un coup de main en cuisine sans renâcler », se lamente un gérant dans la restauration rapide, qui confie qu’il aurait pu ne pas renvoyer les deux Ivoiriens qui travaillaient en cuisine en pariant que les contrôles policiers ne seraient pas systématiques, mais a préféré la prudence car « nul n’est à l’abri d’une délation ». (Source : Ja)

Tchad : Sénafet 2023- Démarrage officiel des activités à Sarh

Les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne ont été lancées le 1er mars à Sarh dans le Moyen Chari par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh. Placé sous le thème : « Femme, paix, sécurit, Justice et Réconciliation pour un Tchad Égalitaire », les activités de la Sénafet ont officiellement démarré. Le coup d’envoi a été donné par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale Amina Priscille Longoh. (Source : Journal du Tchad)