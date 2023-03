Ile Maurice: Affaire Franklin - Guerre des gangs ou guerre des polices et des institutions ?

Alors que certains parlent de "turf war" entre de gros trafiquants de drogue, on assiste simultanément à une bataille entre l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) et la Special Striking Team (SST). Et entre l'Independent Commission against Corruption (ICAC) et la Financial Intelligence Unit (FIU). S'ajoutent le CP vs le DPP. Variations sur un même thème...

La guerre des polices aurait commencé dès la nomination du remplaçant de l'ex-commissaire de police (CP), Khemraj Servansingh. Il était question de la désignation de Choolun Bhojoo, ex-patron de l'ADSU qui est en charge de l'aéroport depuis hier, au poste suprême aux Casernes centrales. Mais finalement, c'est Anil Kumar Dip qui a hérité du titre. L'hostilité supposée entre ces deux hauts gradés aurait-elle subsisté après août 2022, lorsque Dip a été confirmé au poste de CP ? Toujours est-il que, cinq mois après, Dip lançait une nouvelle équipe, la SST.

Malgré les assurances du CP, comme celle donnée le 3 octobre 2022, où il déclarait que "la SST a été créée pour apporter un soutien à l'ADSU ; qu'il n'y a aucune compétition entre ces deux unités", la plupart des membres de l'ADSU étaient convaincus que la SST avait été mise sur pied pour chasser sur leur terrain. "C'est du double emploi et un gaspillage de ressources", confie l'un d'eux.

Le décor était donc planté pour une concurrence plutôt malsaine entre ces deux équipes, attisée par nul autre que le CP. Ainsi, les grosses saisies faites par la SST seront acclamées par Dip, dans des conférences de presse au cours desquelles il ne manquera pas de féliciter cette nouvelle équipe. Même s'il a souligné que ces deux unités ne sont pas en guerre, son parti pris était flagrant.

Enter Franklin

Mais c'est surtout avec l'affaire Franklin que cette guerre entre les deux unités éclate au grand jour. Ainsi, on apprenait dans la vidéo diffusée le 6 janvier 2023 (voir ci-dessus) que l'ADSU avait arrêté Franklin en octobre 2022 mais qu'à la suite d'une intervention en haut lieu, le trafiquant de drogue n'avait pas été arrêté finalement, mais avait juste écopé d'une contravention routière. Des images manifestement prises par l'ADSU montraient pourtant que des membres de cette unité avaient saisi une grosse somme d'argent et les comptaient au domicile de Franklin.

Après les autres récentes révélations, il semble que l'ADSU ait bien été sur la piste de Franklin depuis longtemps mais que ce dernier bénéficiait de protections occultes alléguées, notamment de la SST, disent certains à l'ADSU. L'existence de ces protections a émergé surtout après la révélation par la presse du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, condamnant Franklin à sept ans de prison.

D'autres vidéos ont commencé à circuler montrant des toxicomanes s'en prendre à Jagai, suivies d'autres vidéos où l'on pouvait voir ces mêmes toxicomanes présenter leurs plus plates excuses au même Jagai. Une bataille avec toxicomanes comme acteurs. Ces vidéos provenaient sûrement de l'ADSU et de la SST. Valeur du jour, il semble que ces deux unités soient encore plus à couteaux tirés, la SST bénéficiant visiblement du soutien du CP.

ICAC vs FIU

Toujours après les révélations sur Franklin, on a assisté à une autre guerre, celle-ci opposant l'ICAC et la FIU. Pour rappel, la FIU a été la première à s'intéresser à Franklin même si c'était un peu tardivement. Après le gel des avoirs du trafiquant par la FIU, l'ICAC s'est réveillée en arrêtant Franklin et quelques prête-noms sous des charges de blanchiment d'argent. Il est vrai que ces deux institutions partagent parfois les mêmes attributions...

Au final, on a assisté à une vraie bataille rangée entre d'une part l'ADSU et certains membres de la force régulière de la police et, d'autre part, la SST et l'ICAC. On a même vu l'ASP Jagai déclarer dans une interview que l'ICAC fait un travail formidable. De plus, on a appris que l'ICAC voudrait maintenant interroger des membres de l'ADSU concernant l'affaire Franklin. Pas juste ceux qui ont fait la saisie des Rs 525 000 mais aussi d'autres qui avaient épinglé Franklin pour possession de drogue à Baie-du-Tombeau, entre autres. Pourquoi ? C'est la question qui taraude actuellement les esprits à la brigade anti-drogue.

La guéguerre entre le responsable de l'ADSU, d'une part, et d'autre part, celui de la SST et le CP, a-t-elle culminé à la fin au transfert de Choolun Bhojoo, mardi ? On ne le sait pas pour l'instant mais d'après les informations qui ont fuité des Casernes centrales, il semble que Bhojoo ait été "sanctionné" dans l'affaire Franklin. Or, l'ADSU était en fait sur la piste de ce trafiquant de drogue et non pas la SST. À moins qu'on ait voulu faire porter le chapeau à Bhojoo, rien que pour son déplacement allégué à La Réunion pendant ou après le procès, en l'absence de Franklin, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ? À ce jour, nous n'avons pu confirmer ce déplacement de Bhojoo à l'île soeur à cet effet.

Concernant l'hostilité entre l'ICAC et la FIU, on parle avec de plus en plus d'insistance d'une Financial Crime Commission qui engloberait les activités de l'ICAC, de la FIU et de l'Integrity Reporting Services Agency. Cette unique entité allait être dirigée par Navin Beekarry. On apprend que la FIU est contre cette nouvelle entité, cependant. Ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas cette hostilité et ces révélations mutuelles, la population n'aurait jamais pris conscience des protections occultes accordées à de gros trafiquants de drogue par ceux-là mêmes qui sont censés mettre un terme à leurs activités illégales.