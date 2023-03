Burkina Faso: Divorces liés au téléphone portable - De la nécessité d'une prise de conscience par les couples

analyse

" 70% des affaires de divorces aujourd'hui au Burkina Faso, sont liées au téléphone " portable. C'est Younoussa Sanfo, expert en cybersécurité, qui l'a dit au cours d'une émission sur une chaîne télévisée de la place. Ces propos doivent interpeller plus d'un, en l'occurrence les jeunes couples qui, le plus souvent, traversent des tensions liées à l'utilisation du téléphone portable.

En effet, quand ce n'est pas monsieur qui cherche à découvrir le côté jardin de son épouse en épiant ses conversations, allant jusqu'à voir le diable partout, c'est madame qui, à la moindre occasion, bondit sur le portable de son mari, dans lequel elle prend le soin de fouiner méticuleusement à la recherche d'une potentielle rivale. Et il suffit que l'un ou l'autre tombe sur un message au contenu " suspect ", pour que naisse une crise de confiance qui, si elle n'est pas vite circonscrite, peut prendre des proportions inquiétantes à même de provoquer un clash.

Très souvent, les témoins et les parents appelés à la rescousse, essaient autant qu'ils le peuvent, d'éteindre l'incendie en rappelant à l'homme et à la femme, la nécessité de se pardonner pour aller de l'avant. Certains couples arrivent à surmonter l'épreuve mais d'autres finissent par se disloquer ; la confiance ayant foutu le camp. Voyez-vous ?

La vie de couple est loin d'être un fleuve tranquille. Elle connaît des hauts et des bas, et il revient à l'homme et à la femme qui ont fait le choix de lier leur destin, de comprendre que seul un dialogue franc et sincère peut leur permettre de résoudre les problèmes qui surgissent dans leur couple. Il n'y a pas de couple sans bisbilles. Cela n'existe pas ! C'est pourquoi, en plus de l'amour qu'ils se sont juré, l'homme et la femmes doivent cultiver la tolérance et le respect mutuel.

Il y a des risques inutiles qu'il ne faut pas prendre

Car, autant aucun homme ne souhaiterait savoir que son épouse a un amant dehors, autant aucune femme n'aimerait que son époux, par son comportement, lui fasse comprendre qu'il a une maitresse. Pour moi, l'idéal, dans un couple, c'est la fidélité. Mais comme certains savent qu'ils ne peuvent pas rester fidèles, ils trouvent la parade pour se placer au-dessus de tout soupçon. Il en est de même pour certaines femmes.

Ce genre de couples-là, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, connaissent une harmonie relative. Puisque l'homme et la femme prennent le soin de coder leur téléphone portable de sorte que personne d'autre n' y ait accès. Je ne dis pas que c'est le parfait exemple, mais si cela peut contribuer à éviter des problèmes, c'est tant mieux.

Cela dit, chaque couple est libre de ses choix. Mais le danger, c'est de vouloir faire croire que l'on n'a rien à se reprocher en laissant son portable à la portée de sa conjointe ou de son conjoint, tout en étant conscient que l'on n'est pas blanc comme neige. C'est bien là que le bât blesse.

Pour ma part, je pense qu'il y a des risques inutiles qu'il ne faut pas prendre. Ça ne sert à rien si ce n'est à contribuer à fragiliser votre couple. En tout cas, je souhaite que les uns et les autres comprennent qu'autant le téléphone portable est devenu un outil indispensable de communication, autant il est un mauvais compagnon, en ce sens qu'il a contribué à disloquer beaucoup de couples. Prenons-en conscience et faisons en sorte que plus jamais le téléphone portable ne sépare ce que Dieu a uni.