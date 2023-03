Nigeria: Tinubu tend la main aux candidats malheureux

Le nouveau président élu du Nigeria tend la main aux 17 autres candidats pour reconstruire le pays. Mais les 2 principaux partis d'opposition exigent l'annulation du scrutin présidentiel.

Dans sa première allocution adressée à ses militants et sympathisants, le vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu, a toute suite tendu la main aux candidats.

"C'est un sérieux mandat. Je l'accepte par la présente, pour travailler avec vous et faire du Nigeria un grand pays. Je profite également de cette occasion pour appeler à nouveau les autres candidats à former une équipe, c'est la seule nation que nous ayons et que nous devons construire ensemble", a déclaré le vainqueur de l'élection présidentielle.

Un discours rassembleur

Une main tendue qui passe pas chez certains nigérians comme Yunusa Tanko qui dénonce les résultats du scrutin présidentiel entaché, selon lui, de fraude. Celui-ci exige que la vérité des urnes et volonté du peuple soient rétablies.

"Plus de trucage électoral. Cette élection particulière sera contestée, cette congrégation se déroule à travers les 36 États de la république fédérale du Nigéria pour exiger que l'élection qui a eu lieu le 25 février reflète la vraie volonté des Nigérians."

Le rôle de la justice

Yusuf Datti Baba Ahmed, colistier du candidat du parti travailliste n'a aucun doute sur la compétence des tribunaux nigérians à trancher le litige électoral qu'il qualifie de mascarade électorale. "Nous allons maintenir la lutte", dit-il.

Le président sortant Muhammadu Buhari a félicité le nouveau président et appelé les deux principaux partis politiques de l'opposition à régler le contentieux électoral devant les tribunaux et non dans la rue."

Le Nigeriaest confronté à plusieurs défis que sont l'insécurité et la corruption qui ont des répercussions négatives sur sa croissance économique. Des défis que le nouveau président élu Bola Tinubu devra rapidement relever pour redresser le Nigéria.