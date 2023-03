Afrique: Géostratégie / Marché économique / Démographie / Ressources naturelles - Voici les 4 raisons qui font courir les puissances derrière l'Afrique

Pour les spécialistes, Ibrahima Kane et Moussa Diaw, la géostratégie, l'accès aux marchés, la démographie et les ressources naturelles constituent les quatre principales raisons de la forte convoitise de l'Afrique par les puissances.

Longtemps considérée comme la périphérie dans les relations internationales, l'Afrique est de plus en plus convoitée par toutes les puissances étrangères : la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Les raisons sont multiples. Selon Ibrahima Kane d'Osiwa, la première raison est que l'Afrique est une région constituée de 54 pays, ce qui pèse forcément dans la géopolitique mondiale. Pour le vote des résolutions aux Nations Unies, la position des pays africains peut faire basculer les choses. Le Professeur Moussa Diaw confirme que toutes les grandes puissances du monde, notamment la France, veulent être influentes en Afrique car le continent est un vivier électoral très important à l'Assemblée générale des Nations Unies.

La deuxième raison de ce fort intérêt pour l'Afrique est qu'avec 54 pays et une population estimée à 1,4 milliard d'habitants, l'Afrique est " parmi les marchés les plus importants au monde ". En 2030, nous apprend Ibrahima Kane, l'Afrique sera le principal marché du monde sur le plan commercial et économique. " Le fait que l'Union africaine ait aujourd'hui 9 partenariats avec des États étrangers montre à quel point le monde est intéressé à l'Afrique et voit que l'Afrique va compter sur les relations internationales.

Maintenant, c'est à nous de tirer le maximum de bénéfices de ces relations internationales et la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf) peut être une première réponse à cela. Si on a un marché interne très développé, on pourra non seulement commercer entre nous, mais aussi créer une situation qui favorise le commerce des biens africains avec le reste du monde ", argumente Ibrahima Kane. Même avis chez Moussa Diaw qui fait noter que l'Afrique est un marché économique très important que la France ne veut pas aussi le perdre.

La troisième raison de cette attractivité de l'Afrique est due à l'élément démographique. D'après les démographes, d'ici 2050 la population africaine va doubler et va passer à plus de 2 milliards d'habitants avec une population composée de 75% de jeunes de moins de 35 ans au moment où l'Europe sera totalement vieillissante et l'Asie va stagner.

La quatrième raison est que l'Afrique regorge de ressources naturelles, minières, forestières avec l'essentiel des terres arables au monde. Avec le développement de la technologie, ces ressources seront indispensables au monde et l'Afrique va jouer un rôle important. " Pour toutes ces raisons, les étrangers vont vouloir venir en Afrique y avoir des partenariats et dans ce combat si la France continue d'agir de la sorte, elle va complètement perdre le terrain.

En Afrique de l'Ouest où elle était fortement implantée, il n'y a que deux à trois pays où elle peut encore jouer un rôle : la Côte d'Ivoire, le Sénégal et dans une moindre mesure le Niger et dans ce pays le sentiment anti-français est tellement développé ", avertit le spécialiste de l'Osiwa. Il prévient que si la France " qui est presque déclassée en Europe ", l'est aussi en Afrique, ce sera sa perte totale car " beaucoup de dirigeants disaient que sans l'Afrique il n'y aura pas d'histoire de la France au 21e siècle ". Mais le constat est que la France est en train de perdre l'Afrique.