Ghana: Nomination des Évêques auxiliaires d'Accra

Cité du Vatican — Le 14 février 2023, le Saint-Père François a nommé évêques auxiliaires de l'archidiocèse métropolitain d'Accra (Ghana) le Révérend John Kobina Louis, du clergé d'Accra, Vicaire général de l'archidiocèse d'Accra, en lui attribuant le siège titulaire de Fessei, et le Révérend Anthony Narh Asare, du clergé du même archidiocèse, jusqu'à présent curé de Sts. Anne et Joachim à Teshie, lui cédant le siège titulaire de Castle of Numidia.

L'évêque John Kobina Louis est né le 24 novembre 1964 à Accra. Il a terminé ses études de philosophie et de théologie au grand séminaire de St Peter à Pedu. Il a été ordonné prêtre le 18 juillet 1992 pour le clergé d'Accra.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : vicaire de la paroisse de Our Lady of Mercy, Tema (1992-1995) ; administrateur de la paroisse de St. Joseph the Worker, Tema (1995-1998) ; curé de la paroisse de St. Joseph the Worker, Tema (1998-2002) ; licence en études religieuses et sociologie du Catholic University College of Ghana ; économe de l'archidiocèse d'Accra (1996-2002) ; directeur du centre pastoral (1997-2002) ; licence en théologie dogmatique de l'Université pontificale Urbaniana, Rome (2002-2004) ; vicaire de la cathédrale du Saint-Esprit (2004-2006) ; Administrateur de la cathédrale du Saint-Esprit (2006-2012) ; président de l'Union nationale ghanéenne de l'Association des prêtres diocésains (NUGDPA) (2007-2011) ; doyen académique et maître de conférences de l'Institut catholique de commerce et de technologie (CIBT) (2014-2020) ; président par intérim du CIBT (2017-2018) ; depuis 2019, vicaire général de l'archidiocèse d'Accra.

L'évêque Anthony Narh Asare est né le 29 décembre 1965 à Odumase-Krobo, dans la région orientale du Ghana. Après avoir fréquenté la Pope John Senior High School et le Petit Séminaire de Koforidua, il a terminé ses études de philosophie au Séminaire Saint Paul de Sowutuom et de théologie au Séminaire Saint Paul de Pedu. Il a été ordonné prêtre le 22 juillet 1995 pour le clergé d'Accra.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : Vicaire de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, à Mambrobi (1995-1997) ; responsable du Sacré-Coeur, à Derby Avenue (1997-1999) ; vicaire de la paroisse de Saint Peter's, à Osu (1995-2005) ; économe de l'archidiocèse d'Accra (2002-2008) ; vicaire de la paroisse de Saint Maroun's, à Tema (2005-2008) ; études au All Hallows College, Dublin, Irlande, où il a obtenu une maîtrise en gestion, une maîtrise en leadership et en pastorale et une maîtrise en supervision (2008-2012) ; curé de la paroisse de Saint Joseph the Worker, à Tema (2013-2019) ; depuis 2019, curé de la paroisse de Sts. Anne et Joachim, à Teshie, et responsable du personnel sacerdotal.