Algérie: Pisciculture - La filière enregistre une augmentation de 67 % en 2022

SKIKDA — Le secteur de la pêche a réalisé au cours de 2022 un bond, en terme de production, de 67 % par rapport à l'année 2021 dans la filière de la pisciculture, a révélé jeudi le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi.

Dans une déclaration à l'APS en marge de son inspection d'une ferme de pisciculture en cages flottantes "Royalaqua", première du genre à l'Est du pays, le ministre a ajouté que la filière piscicole connait ces dernières années une croissance attestée par l'extension de sa pratique de 6 wilayas en 2021 à 9 wilayas en 2022.

Le ministre a annoncé à l'occasion la mobilisation d'une enveloppe financière de près de 267 millions DA , qui servira pour le financement de plusieurs projets du secteur de la pêche dans la wilaya de Skikda dont la relance de la ferme pilote d'élevage de crevettes et de recherche pratique d'El Marsa (Est de Skikda), l'étude et la réalisation d'un port à R'mila, la réalisation d'une pêcherie à Stora et la réhabilitation de l'école depêche de Collo.

Le ministre a prodigué ses encouragement à l'investisseur qui possède huit cages flottantes et un stock poissonneux de près de 300 tonnes de dorade royal en engraissement, sachant que le cycle de ce dernier s'étend sur 14 mois, une période pour obtenir un poisson pesant entre 300 et 400 grammes.

Le ministre a présidé sur le même site la signature d'un accord de partenariat dans le domaine de la production et la distribution des poissons de pisciculture entre la chambre de la pêche et de l'aquaculture de Skikda et cette ferme piscicole.

L'accord porte sur l'achat et la commercialisation des produits de pisciculture de cette ferme et son accompagnement dans l'acquisition des alevins et aliments et l'importation de matériel.

La ferme distante de 5 km de la terre ferme s'engage à mettre à la disposition de la chambre ses productions de dorade et de loup de mer de chaque cycle en fonction de ses moyens.

Le ministre a écouté les préoccupations exprimées sur place par les professionnels du secteur dont le problème d'ensablement du port, affirmant que le secteur des travaux publics a mobilisé une enveloppe financière pour le dragage des dépôts de sable du port d'El Marsa.