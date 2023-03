Algérie: Naftal - Lancement officiel du paiement électronique par cartes bancaires

ALGER — La société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a lancé officiellement, jeudi, la première phase de la généralisation, à travers ses stations-service, du paiement électronique par cartes interbancaires (CIB et Edahabia) via des terminaux de paiement électroniques (TPE) fournis par la Banque extérieure d'Algérie (BEA).

La cérémonie de lancement officiel de ce nouveau service s'est tenue au niveau de la station service Naftal "Sidi El-Kbir", située dans la wilaya de Blida, en présence du P-DG de Naftal, Abdelkader Chafi, et du P-DG de la BEA, Lazher Latrach, ainsi que des cadres des deux entités.

Cette opération entre dans le cadre de la "politique générale du groupe Sonatrach, et en application des instructions des hautes autorités du pays" en ce qui concerne "la promotion et la généralisation de la digitalisation à tous les niveaux", a indiqué M. Chafi lors d'un point de presse organisé à l'occasion.

Cette étape concernera 400 stations-service en gérance directe (GD), 8 stations-service vertes, 47 centres de conversion Sirghaz (GPL/c), 46 centres lubrifiants et pneumatiques, 6 sites carburants (ports) et 5 showrooms, implantés sur l'ensemble du territoire national, a détaillé M. Chafi.

Il a annoncé que cette première étape sera suivie d'une seconde qui touchera "l'ensemble des stations-service portant les couleurs de Naftal, à savoir les stations-service en gérance libre (sous la bannière de Naftal et gérées par des privés au nombre de 250), en plus des points de vente agrées et des revendeurs ordinaires (au nombre de 1597)".

Il a rappelé que les opérations de paiement électroniques avaient été lancées par Naftal en 2017, via des cartes prépayées qui ne concernaient que les clients Corporate (entreprises). Ainsi, le lancement du paiement par cartes interbancaires permettra à "tous les titulaires de cartes CIB ou Edahabia de les utiliser au niveau des points de vente de Naftal".

Ce mode paiement par cartes interbancaire assure "la sécurité des transactions, la réduction de la circulation du cash, la remontée des transactions en temps réel, mais aussi la réduction des risques lors du transport des fonds", a-t-il souligné, ajoutant que la BEA "garantira la sécurité des opérations bancaires effectuées entre les clients et la station-service".

L'utilisation des cartes interbancaires pour payer les services proposés par Naftal "offre plusieurs avantages", notamment pour servir l'économie nationale, mais permettra, également, de faciliter les transactions de la clientèle de Naftal, a poursuivi le responsable.

Pour sa part, M. Latrach a mis l'accent sur la "solidité" du partenariat entre les deux parties, indiquant que cette première étape sera suivie par d'autres, "suivant la stratégie tracée par la BEA et Naftal dans le cadre de la digitalisation du secteur des hydrocarbures".

Il a affirmé, à ce titre, que la seconde étape du déploiement des TPE sur l'ensemble des stations-service s'effectuera "au cours de l'année 2023".

Actuellement, un total de 745 TPE configurés a été fournis par la BEA, et ce en attendant des dotations supplémentaires.

M. Latrach a indiqué, qu'en plus du paiement par TPE, le paiement par mobile est également envisageable, dans le cadre de l'accompagnement de Naftal dans la diversification des moyens de paiement électronique au profit de ses clients, particuliers et corporate.

