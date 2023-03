Algérie: Le Président de la République d'Azerbaïdjan reçoit le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane

BAKOU — Le Président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev a reçu, jeudi à Bakou, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en marge de sa participation en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebbounbe, aux travaux de la réunion au Sommet du groupe de contact du Mouvement des non-alignés (MNA) sur la reprise post Covid-19.

La rencontre a permis d'aborder l'état et les perspectives des relations bilatérales.

Le Président Aliyev a exprimé, à cet égard, "la volonté de son pays de renforcer et de redynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment à la lumière des résultats des entretiens qui l'ont réuni, en marge de sa participation en tant qu'invité d'honneur au Sommet arabe abrité par l'Algérie le 1er novembre dernier, avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le Président Aliyev a chargé le Premier ministre de transmettre ses "salutations fraternelles au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vifs remerciements et sa gratitude pour le rôle historique de l'Algérie dans la redynamisation du Mouvement des non-alignés et ses contributions continues à l'activation de son rôle sur la scène internationale pour défendre ses principes visant à établir un ordre international plus juste et plus équitable".

De son côté, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant au "dynamisme des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, grâce aux directives des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue azerbaïdjanais, M. Ilham Aliyev, qui a permis d'échanger de nombreuses visites de haut niveau entre les deux pays au cours de la période récente, et de convenir d'activer les mécanismes de coopération bilatérale et d'explorer toutes les opportunités de partenariat et de coopération entre les deux parties".

A cette occasion, le Premier ministre a transmis au Président azerbaïdjanais les salutations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses voeux de succès aux travaux du Sommet des non-alignés, tout en lui exprimant ses remerciements pour ses efforts louables durant sa présidence du MNA.