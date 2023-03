Algérie: Le ministre de l'Intérieur se félicite du riche parcours de la Protection civile

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé jeudi à Alger, que le parcours du corps de la Protection civile était riche en acquis et en réalisations grâce aux efforts de ses adhérents et à leurs sacrifices pour assurer la sécurité du citoyen et de ses biens.

Dans une allocution à l'occasion de la Journée mondiale de la Protection civile célébrée le 1 mars de chaque année, le ministre a salué "les efforts permanents des éléments de ce corps pour accomplir leurs missions en toute responsabilité et avec professionnalisme outre leur mobilisation constante et inconditionnelle pour s'acquitter de leur devoir en collaboration avec leurs collègues des différents corps sécuritaires à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), ce qui reflète, a-t-il dit, l'unité et la cohésion des enfants de la patrie pour la préservation de sa sécurité".

Lors de cette cérémonie organisée au niveau de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention à Dar El-Beida, M. Merad a salué la participation récente des groupes de sauvetage aux opérations de secours en Syrie et en Turquie suite au séisme ayant frappé ces deux pays.

Dans le même cadre, il a soutenu que "cette dynamique positive trouve appui dans une volonté politique sincère au plus haut niveau de l'Etat pour aller de l'avant dans le renforcement des acquis et le développement des capacités de ce corps pour lui permettre d'être au diapason des mutations socio-économiques et technologiques que connait notre pays".

Il a rappelé que le corps de la Protection civile a bénéficié de plusieurs programmes qui ont permis l'adaptation de son système juridique et la modernisation de ses structures technologiques et de prévention, outre le renforcement des moyens de ses interventions, ainsi que l'échange fructueux d'expertises avec ses homologues étrangers.

Il a souligné que "les programmes adoptés ont eu un impact positif sur l'augmentation de l'opérationnalité de ce corps pour faire face aux risques majeurs et aux accidents et réduire leurs répercussions, notamment à travers l'action préventive", ajoutant que cela provient de l'expérience acquise à travers la gestion des catastrophes majeures que l'Algérie a connues à l'instar des inondations de Bab El Oued en 2001, le séisme de Boumerdès en 2003, les inondations de Ghardaïa en 2008 et les feux de forêt en 2021 et 2022.

De son côté, le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, a expliqué que la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile cette année, intervient sous le slogan "Le rôle de la technologie de l'information dans l'évaluation des dangers", que le corps a adopté dans ses stratégies en s'appuyant sur la recherche scientifique et technologique innovante des moyens qui permet l'obtention d'informations précises sur les risques des catastrophes à ses débuts pour prendre des précautions et mettre en place les plans adéquats.

Le colonel Boughlef a souligné que l'administration du secteur tend à numériser les différents services au niveau central et local pour faciliter les missions, en sus de rapprocher les secours du citoyen à travers la réalisation d'unités opérationnelles pour généraliser une couverture opérationnelle à travers toutes les communes du territoire national, le taux de couverture ayant atteint plus de 85% avec l'équipement de ces unités en moyens humains et matériels.

D'autre part, le responsable a salué "la grande importance vouée par les autorités suprêmes du pays, à leur tête le président de la République à ce secteur sensible à travers sa dotation en différents moyens matériels et humains et en oeuvrant à sa modernisation et développement, ce qui lui a valu la place actuelle au niveau national et international.

La célébration de la Journée mondiale de la protection civile a également été ponctuée par un hommage rendu au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales par la Direction générale de la protection civile, la promotion de 13 membres de ce corps, outre la distinction des équipes de recherche et de sauvetage de la Protection civile dépêchées récemment en Turquie et en Syrie suite au séisme dévastateur qui avait frappé ces deux pays.

L'Organisation internationale de protection civile (OIPC) a décoré plusieurs cadres de la protection civile de la médaille du Chevalier.

Lors de la cérémonie un hommage a également été rendu aux ambassadeurs de la Turquie et de la Syrie frappées par le récent séisme dévastateur.

A leur tour, les deux ambassadeurs ont salué la solidarité de l'Algérie avec leurs pays, affirmant que l'Algérie était le premier pays à avoir dépêché des équipes de secours sur place, ce qui témoigne de la profondeur des relations de l'Algérie avec la Turquie et la Syrie.

La cérémonie a été clôturée par une photo souvenir avec les membres des équipes de recherche et de sauvetage dépêchés en Turquie et en Syrie, outre la distinction des lauréats de la coupe d'Algérie de football de la Protection civile.