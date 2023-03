Algérie: Moualfi met l'accent sur l'importance de la valorisation des déchets

MEDEA — La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Samia Moualfi, a mis l'accent jeudi à Médéa, sur l'apport de la valorisation des déchets dans l'économie nationale et ses effets sur la préservation de l'environnement et du milieu naturel.

S'exprimant en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, Mme Moualfi a estimé que la valorisation des déchets industriels ou ménagers " génère des ressources financières profitables pour l'économie nationale et ouvre de réelles perspectives pour l'émergence d'une véritable économie verte créatrice de richesse et d'emploi".

Elle a encouragé, dans ce contexte, les jeunes à investir dans les activités de récupération et de recyclage des déchets, réitérant "la volonté des pouvoirs publics d'accompagner et de soutenir" ceux qui désirent investir dans ces créneaux.

Mme Moualfi a mis en exergue, d'autre part, le rôle efficient des associations environnementales en matière d'appui aux projets du secteur et pour une plus grande implication dans l'effort de préservation de l'environnement.

Abordant les retards enregistrés dans la concrétisation de certains projets au niveau de la wilaya, le cas, à titre illustratif, du projet de réhabilitation de la décharge de Tablat et le centre de traitement de lixiviat de Ksar-el-Boukhari, la ministre a expliqué que des mesures ont été prises afin de relancer ces projets.

"Pour des raisons procédurales et, parfois, administratives, certains projets ont connu des retards d'exécution, mais la question a été, depuis, prise en charge et nous avons donné des instructions fermes pour que ces projets puissent être livrés dans les meilleurs délais possible", a-t-elle expliqué.

La ministre de l'environnement et des énergies renouvelables s'est déplacé à l'entame de sa visite, au centre d'enfouissement technique de Ksar-el-Boukhari où elle a assisté au lancement en exploitation d'un centre de tri d'emballage en carton, avant de marquer une halte à l'unité de fabrication de laiton et cuivre, sise à la zone d'activité d'Oued-Harbil.

Sur le site de la décharge de Draa-Smar, un exposé détaillé sur l'opération de réhabilitation dont a fait l'objet ce site qui accueille les déchets de plusieurs localités, lui a été présenté.