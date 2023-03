Algérie: Saïda - Ouverture de la 6ème édition du Salon national universitaire de la photographie

SAIDA — La sixième édition du Salon national universitaire de la photographie s'est ouverte jeudi à Saïda avec la participation de près de 60 étudiants universitaires.

La cérémonie d'ouverture de cet évènement, présidée par la direction des oeuvres universitaires au centre des loisirs scientifiques de l'université Dr Moulay Tahar a été marquée par l'organisation d'une exposition de photographies réalisées par des étudiants sur diverses thématiques comme la nature et le tourisme, tandis qu'une autre exposition est dédiée aux différents appareils photos et caméras.

A cette occasion, une vidéo a été projetée mettant en relief les lieux touristiques, les monuments et les sites archéologiques dont peut s'enorgueillir la wilaya de Saïda, comme les cascades de Tifrit ( commune de Ouled Brahim), les ruines romaines de Tamazouine (commune de Youb), le cadran solaire de Saïda et le siège de la Zaouïa Cheikh, dans la commune d'Aïn Skhouna.

Le programme de ce salon comprend des ateliers au profit des étudiants participants sur "la sémiologie de l'image et le contraste des couleurs", "le contraste et espacement dans l'image", "les angles photographiques et l'art de maitriser la photographie d'art" et "techniques de l'image photographique". Ces ateliers seront encadrés par des photographes professionnels.

Un concours de la meilleure photo sur l'environnement urbain et forestier sera organisé lors de sorties à Saïda vers les forêts El Okbane et de Sidi Ahmed Zeggaï ainsi qu'aux cascades de la zone touristique de Tifrit. Des soirées musicales de châabi et de l'andalou seront proposées aux participants à ce salon.