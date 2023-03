Algérie: Dégel du projet de réalisation d'un musée public des antiquités à Souk-Ahras

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a fait état, jeudi à Alger, du dégel du projet de réalisation d'un musée public des antiquités dans la wilaya de Souk-Ahras, soulignant la nécessité d'oeuvrer à la protection et à la restauration des biens culturels et leur exploitation pour promouvoir le tourisme culturel et redynamiser le développement local.

Répondant aux questions orales des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée, Allal Bouteldja, la ministre a annoncé la levée du gel du projet de réalisation de ce musée qui est maintenant au stade de choix du terrain, soulignant que ces projets "s'inscrivent dans le cadre des efforts du secteur pour préserver les biens culturels et lancer le tourisme dans la wilaya".

La ministre a indiqué qu'un autre projet a bénéficié de la levée du gel en décembre 2022, à savoir le musée des arts et de l'histoire de la ville de Souk-Ahras, affirmant que les travaux seront lancés dès l'achèvement de l'élaboration du cahier des charges et sa soumission à la commission des marchés publics de la wilaya avant l'annonce d'un appel d'offres national dans les "plus brefs délais".

Sur la préoccupation liée à la préservation du site archéologique romain de la commune de Tazoult, dans la wilaya de Batna, la ministre a mis l'accent sur l'importance historique de ce site archéologique classé et géré par l'Office National de Gestion et d'Exploitation des biens culturels Protégés (OGEBC), soulignant que l'Office a bénéficié en 2022 d'une enveloppe financière de plus de 91 millions de dinars pour financer le projet de préservation et de valorisation du site archéologique de Tazoult et l'étude a été lancée dernièrement.

Dans le même contexte, la ministre a annoncé l'ouverture d'un appel pour le classement du théâtre régional de Batna et la création d'un parc culturel des Aurès, en plus des cinq parcs existant, dans l'objectif de protéger tous le patrimoine matériel et immatériel de cette région.

Elle a rappelé que le ministère a dépêché des équipes d'experts du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), en coordination avec l'OGEBC, sous la supervision de la direction de la culture de Batna pour revoir la préservation du site archéologie de Tazoult, et mettre en place un plan de protection de la ville romaine des bains romains et le site archéologique "Markonda" pour sécuriser ces vestiges historiques, ajoutant que les experts poursuivent leurs efforts.

A une autre question sur la protection et la valorisation du Palais de Tamacine dans la wilaya de Touggourt, la ministre a souligné que l'opération est tributaire de la finalisation des procédures d'élaboration de l'étude du plan durable de préservation et de réhabilitation de ce Palais.

A cet effet, la ministre a proposé aux associations spécialisées dans la protection du patrimoine de présenter des projets de demande d'aides budgétaires aux services du ministère pour entamer des travaux urgents au niveau de ce site historique en vue de le préserver, et ce avec l'accompagnement du Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre (CAPTERRE).

S'agissant de la restauration et de la réhabilitation des vestiges historiques dans la wilaya d'Oran, Mme Mouloudji a cité l'élaboration d'un plan durable de sauvegarde et de redressement de l'ancienne ville de Sidi Houari en 2010, un projet ayant fait l'objet de gel.

Le ministère a procédé, en coordination avec les autorités locales de la wilaya d'Oran à la consécration d'une enveloppe budgétaire à l'élaboration de cette étude qui en est à sa deuxième phase.

S'agissant de la préservation et la revalorisation des biens culturels de la wilaya d'Oran, notamment ceux qui se trouvent aux frontières du secteur sauvegardé de Sidi El-Houari, une demande d'inscription d'une nouvelle opération a été soumise en 2022, relative à l'étude et aux travaux de réhabilitation du Palais du Bey, compte tenu, selon la ministre, du parachèvement de l'étude de réhabilitation de la Mosquée du Pacha, effectuée dans le cadre de la coopération avec la partie turque.

Dans le même cadre, elle a ajouté que le secteur proposerait l'inscription d'une opération de réhabilitation dans la loi de finances de 2024.

Dans le même contexte, la ministre a souligné la classification du théâtre régional d'Oran dans la liste du patrimoine national en 2022, en plus du lancement d'un projet de réhabilitation partielle dans le cadre de la coopération avec la partie tchèque, mais aussi le lancement d'un projet de réhabilitation du Musée Zabana.

Répondant à une question sur les projets de la culture et des arts à la wilaya de Sétif, la ministre a rappelé que le secteur avait bénéficié de plusieurs projets d'investissement, certains ont été réalisés et d'autres sont en cours de réalisation, tandis que certains n'ont pas été lancés du fait des procédures de gel.

Parmi les projets réalisés et mis en service dans la wilaya de Sétif, Mme Mouloudji a dénombré 9 bibliothèques de lecture publique dans différentes communes, une école des beaux arts (annexe de l'école de Batna), deux musées, en plus de la réhabilitation et l'équipement du théâtre régional d'El Eulma.

Concernant les projets gelés, elle a évoqué les projets de réalisation d'une bibliothèque de lecture publique et d'un théâtre régional au centre de la wilaya, qui connaissent un retard dans leur lancement du fait de "la non disponibilité des assiettes foncières adéquates".