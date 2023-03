Congo-Brazzaville: Disparition d'Alphonse Mboudo-Nesa - Pierre Ngolo assiste la famille

Le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, s'est rendu le 28 février au chevet de la famille du deuxième vice-président du Sénat, Alphonse Mboudo-Nesa, décedé dans la nuit du 27 au 28 février à Brazzaville.

Le président du Sénat a longuement échangé avec la famille sur les questions relatives au décès du deuxième vice-président de cette institution. " C'est l'expression de la détresse, compatir avec la famille et dire à cette dernière que nous sommes avec elle, parce que c'est de la responsabilité du Sénat de faire toute la suite des obsèques. Et donc le message est celui-là, compatir et promettre que nous allons agir pour que ces obsèques soient à la hauteur de l'illustre disparu. C'est un vide que le Sénat vient d'enregistrer ", a déclaré le premier secrétaire du Sénat, Julien Epola, qui accompagnait le président Pierre Ngolo.

De son côté, le sénateur Alphonse Gondzia s'est exprimé en ces termes: " Je fais partie de la famille depuis ma jeunesse. Je suis resté avec lui pendant pratiquement quatre ou cinq ans comme directeur de cabinet. On a relancé Hydro-Congo, la Société nationale d'électricité. On a conduit nos vies ensemble. Il faut savoir que c'est lui qui représentait l'Etat congolais auprès d'Agip. Alphonse Mboudo-Nesa a fait le pétrole dans notre pays ".

A la suite de cet événement tragique, le Sénat a tenu le 1er mars une séance plénière spéciale en vue de mettre en place les organes chargés des obsèques du disparu. A cet effet, une coordination et des sous-commissions ont été mises en place. La coordination a pour président Julien Epola, vice-président Joseph Yedikissa-Dhadié, trésorier Roger Okoula. La sous-commission oraison funèbre est présidée par Daniel Abibi, tandis que celle s'occupant du transport et sécurité est sous la responsabilité de Georges Moubedi et enfin les finances et la logistique sont à la charge de Jacqueline Moundzalo.