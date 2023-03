Congo-Kinshasa: Accès à l'électricité - Mise en place du Corps-groupe provincial de Kinshasa

Des experts de la territoriale, des organisations de la société civile et des entreprises en activité en République démocratique du Congo (RDC) ainsi que des institutions académiques et scientifiques participent, du 2 au 3 mars, à Kinshasa à un atelier visant à lancer un cadre de concertation, le Corps-groupe provincial, créé pour discuter et apporter des solutions aux questions énergétiques dans la ville-province.

Les experts sont encadrés par des organisations de la société civile dont la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) et le Codep, Resource Matters, etc. Pour Emmanuel Musuyu de la Corap, la structure à mettre en place sera un espace de réflexion et de discussion qui mettra ensemble, autour d'une table, des acteurs venus de différentes institutions étatiques et non étatiques, académiques et scientifiques pour booster le développement du secteur énergétique dans la ville capitale et dans tout le pays. " Ce mix d'acteurs va aider à ce qu'ii y ait évolution de ce secteur et à l'électrification de la ville ", a-t-il souligné.

Christian Mbenga, coordonnateur du secteur Energie au sein de l'organisation internationale Resource Matters, a indiqué que la création de ce groupe de réflexion pour la ville de Kinshasa constitue un grand pas dans la recherche des solutions en vue de l'amélioration de l'accès à l'électricité. A l'en croire, le corps-groupe au niveau national a contribué à la mise en place de la plate-forme " Congo Epela ", qui montre les solutions d'électrification du pays les moins chères pour électrifier chaque contrée. Les avancées amenées par cette structure, selon Christian Mbenga, sont l'amélioration et la fiabilisation des données dans le secteur ainsi que la mise ensemble des acteurs multi-institutionnels pour réfléchir sur les questions d'électrification du pays.

Ces avantages ont également été relevés par Catherine Mukoko, CEO de l'Association congolaise pour des énergies renouvelables décentralisées en RDC et coordonnatrice en fonction du Corps-groupe national, qui a salué cette implication des ONG dans la recherche des solutions pour l'accès à l'électricité dans le pays, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. " C'est un grand développement. Cela montre que les ONG se sont mobilisées pour le développement de l'électricité et des énergies dans le pays, en travaillant étroitement avec les structures étatiques afin d'avoir un même son, une même voix, pour les activités autour de l'électrification de la RDC ", a-t-elle souligné.

Une année d'expérience rassurante

Pour Catherine Mukobo, une année d'existence du Corps-group au niveau national augure un lendemain meilleur pour la structure dans la capitale congolaise ainsi que dans les différentes provinces du pays qui, chacune, aura à constituer sa structure provinciale. Au niveau national, a-t-elle fait savoir, les réflexions déjà réalisées vont aboutir à la confection d'un manuel de recommandations qui constituera un support au projet d'électrification du pays en rapport avec les engagements pris par le gouvernement congolais. Et, a-t-elle rassuré, ces ambitions seront répercutées au sein de groupes provinciaux qui bénéficieront de l'accompagnement du corps-groupe national.

Représentant l'Etat congolais et lançant les activités de cet atelier, le chef de division urbaine des Ressources hydrauliques et électricité, Jacques Mavungu Tamba, a promis l'accompagnement et l'implication du gouvernement provincial à ces travaux ainsi que dans la mise en oeuvre des différentes résolutions ou réflexions pour l'amélioration de la desserte en électricité dans la capitale congolaise.

Dans le cadre de cette structure nationale, rappelle-t-on, il y a déjà " Congo Epela " qui est un outil lancé par Resource matters pour électrifier la RDC. C'est une réponse à la demande des ménages, de l'économie et du secteur public. Cette plateforme, souligne Christian Mbenga, propose des solutions les moins chères pour électrifier chaque zone peuplée du pays. Fruit d'un travail de plus de trois ans, " Congo Epela " contient l'ensemble du potentiel hydroélectrique et solaire de la RDC et montre les sites hydroélectriques, éoliens et solaires, existants et potentiels, dans chaque province.