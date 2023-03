Congo-Brazzaville: Musique - Sopre Black, Nix Ozay et Cino Black sur scène le 18 mars

L'artiste musicien congolais Prince Signoret Mounzénzé Loungéngé, dit Sopre Black, se produira le 18 mars pour la première fois au Congo Brazzaville accompagné de deux autres artistes musiciens locaux, à savoir Nix Ozay et Cino Black.

Le concert, supervisé par le label Bigi Prod, vise non seulement à accompagner l'artiste Sopre Black mais aussi et surtout à faire connaître au public son oeuvre musicale, a annoncé Parfailoi Francel Béké, l'organisateur de l'événement et manager de la maison de production Hit Première record.

Selon lui, la complicité qui existera ce jour-là entre les trois artistes au style nuancé permettra d'attester l'unité qui devrait prévaloir entre les musiciens congolais locaux, entre eux, d'une part, et entre ces derniers et ceux de la diaspora, d'autre part.

" La musique est vecteur d'unité nationale. C'est le dénominateur commun d'un peuple. La musique devrait faire disparaître la haine dans le coeur des hommes et favoriser l'unité la plus puissante qui puisse exister. C'est un plaisir de pouvoir assister à ce concert entre des musiciens de la même origine, mais qui ne feront connaissance que sur scène. C'est ça le pouvoir de la musique ! C'est ça le pouvoir de l'art ", a-t-il indiqué avec joie et fierté.

Signalons que le 1er avril, dans la ville océane, est prévu un autre concert auquel prendront part trois autres artistes musiciens congolais, notamment Cino Black, Mix Stone et Malcom X.