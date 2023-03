Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Des organisations féminines dans la fièvre des préparatifs

C'est par un culte d'action de grâce dit en l'église Armée du salut, division de Pointe-Noire, poste centre-ville, que le coup d'envoi marquant les activités du mois de la femme a été donné le 1er mars par Diop Felicité Meno Tchiloumbou, directrice départementale de la Promotion de la femme.

La Journée internationale de la femme qui aura lieu dans quelques jours mobilise plusieurs associations et organisations féminines de la ville océane. Des différentes associations, des organisations non gouvernementales ainsi que des mouvements des femmes des églises ont entamé cette commémoration par une messe d'action de grâce, pour remettre tout entre les mains de Dieu. Si le thème de cette année porte sur " Un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ", celui-ci devrait permettre de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

La direction départementale de la Promotion de la femme et celle de l'Intégration de la femme au développement se préparent déjà à mobiliser les femmes autour de différentes activités. Un programme bien défini qui commence le 6 mars par une exposition-vente des articles et produits des femmes de Pointe-Noire dans les deux sites choisis, la mairie de Lumumba et l'esplanade de l'ex-Loukabou.

Le 8 mars, la ville abritera une grande marche qui se veut différente de celle organisée l'année dernière. Dans son mot de circonstance, le directeur départemental de l'Intégration de la femme au développement, Ludovic Nkounkou, a demandé à toutes les femmes vivant dans le département de Pointe-Noire de prendre part à cette activité et de s'inscrire au plus vite pour réserver leurs carrés.

Pour de nombreuses femmes présentes à cette activité, la journée du 8 mars n'est pas seulement consacrée à porter de noveaux pagnes et fréquenter les boîtes de nuit et les bars. Elle devrait permettre aux femmes de réfléchir ensemble pour l'avancement du pays, car cette journée est issue de l'histoire des luttes féminines pour l'émancipation. Notons que cette messe a été dirigée par Ella Chrisma, directrice divisionnaire des ministères féminins de l'Armée du salut. Le message exhorté à l'assemblée a été tiré du livre de Samuel 1, chapitre 2 de verset 1 à 5.