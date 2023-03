Congo-Brazzaville: Urbanisme - Un diagnostic du secteur en préparation

Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, a ouvert le 2 mars à Brazzaville l'atelier d'échange en vue de la préparation du rapport sur la revue de l'urbanisation en République du Congo.

Conduit par une équipe de spécialistes en urbanisme de la Banque mondiale (BM), l'atelier réunit les techniciens des ministères engagés dans le secteur urbain, les collectivités locales, la société civile ainsi que les universitaires. Il permettra d'identifier les principaux défis à relever et les leviers d'action à enclencher pour promouvoir et rendre les villes du pays plus résilientes, inclusives et dynamiques.

" Il nous faut créer les conditions de vivre la ville plutôt que de la subir. Cela devra passer par la mise en place d'une politique urbaine déclinée en projets valorisant et transformant les initiatives locales ", a déclaré le ministre de l'Urbanisme, avant de souligner : " Si nous planifions et concevons judicieusement l'urbanisation, la population jouira assurément des avantages qu'elle procure à une société. "

Pour la représentante de la BM au Congo, Korotoumou Ouattara, l'engagement de son institution dans la préparation de cette revue s'inscrit dans une dynamique globale étant donné qu'elle réalise depuis quelques années des revues d'urbanisation dans plusieurs pays en Asie, en Amérique et en Afrique.

" La revue devrait contribuer à alimenter le dialogue sur les politiques publiques en identifiant des réformes potentielles mais aussi les investissements prioritaires, afin d'encourager une urbanisation plus inclusive, plus durable et davantage génératrice de croissance ", a-t-elle déclaré.

Les objectifs visés par la revue consistent à établir un diagnostic de l'état de l'urbanisation à l'échelle nationale ou régionale, recenser les principaux goulots d'étranglement empêchant les villes de jouer pleinement leur rôle de moteurs de croissance.