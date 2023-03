Congo-Brazzaville: Stand up au féminin - Gohou Michel et Clémentine Papouet en tête d'affiche

On ne présente plus les deux stars ivoiriennes de l'humour bien connues du public avec leurs célèbres personnages gentiment décalés. Les amoureux du cinéma ivoirien et les plus anciens se souviendront de ce fameux couple qui a fait les plus beaux jours de la série à succès ivoirienne " Ma famille ". Michel et Clémentine, accompagnés de plusieurs humoristes congolais, vont livrer un spectacle d'humour dédié à la Journée internationale des droits des femmes, les 8 et 11 mars, à Brazzaville et Pointe-Noire.

Des imitations moqueuses à l'ironie froide, de l'humour noir au rire jaune, l'ensemble des prestations promet de constituer un patchwork de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'humour.

Depuis une trentaine d'années, Michel Gohou fait rire l'Afrique francophone. Ses mimiques accompagnées d'onomatopées, les aventures ubuesques et hilarantes de son personnage ont, au fil des années, installé le comédien parmi les plus populaires du continent. Des Guignols d'Abidjan, dont les familles africaines installées en France s'échangeaient les VHS dans les années 1990, à la série Ma famille, en passant par Le Parlement du rire, diffusé sur Canal+ Afrique, il a déjà une longue et riche carrière derrière lui.

Par ailleurs, l'actrice ivoirienne Clémentine Papouet fait aujourd'hui partie des grands noms de la scène africaine. Son personnage et ses relations tumultueuses avec son mari, incarné par Michel Gohou dans la série " Ma famille ", l'a rendue célèbre. Elle figure parmi les meilleures humoristes dans le monde audiovisuel en Afrique.

Le style humoristique nommé " Stand-up " connaît un remarquable essor en Afrique depuis plus d'une décennie. Véritable valeur artistique à travers le continent, il fait connaître chaque jour de nouvelles vocations. En mettant pour la seconde fois les femmes en exergue.