Congo-Brazzaville: A la découverte de Gloire Gurvich Lekoungou Kessa, une combinaison de l'athlétisme et de la gymnastique

L'athlète congolais Gloire Gurvich Lekoungou Kessa pratique à la fois l'athlétisme et la gymnastique. Deux disciplines sportives dans lesquelles ce jeune fait des prouesses lors des différentes compétitions nationales.

En gymnastique, par exemple, les mouvements et gestes qu'exécute Gloire Gurvich Lekoungou Kessa font parfois frissoner. Sa présence sur scène harangue la foule. Malgré son âge et sa morphologie, ce Brazzavillois issu du centre Gothia forme, décrit des lignes sinueuses, se développe en formant des ondulations, des sinuosités et des formules géométriques avec son corps.

Parfois il se déplace, rampe et progresse en suivant une ligne sinueuse tout en dessinant des courbes. Ce jeune étudiant est à la limite un contorsionniste qui se tord dans tous les sens avec une souplesse étonnante. " Lorsque je suis sur scène à travers la gymnastique aérobic, je change de personnalité, parce que je me concentre sur mon art et je donne le meilleur de moi. Mon parcours sportif en gymnastique aérobic a connu des réussites et des échecs mais je garde le cap ", a-t-il expliqué.

Selon lui, la gymnastique aérobic fait partie de sa vie. Il la pratique depuis son enfance et de manière professionnelle depuis 2017. Depuis lors, ce sportif issu du Club Gothia fait beaucoup d'exploits et participe à plusieurs compétitions départementales et nationales. Il souhaite obtenir plusieurs médailles internationales pour honorer son Congo natal. A ce jour, il totalise deux médailles en bronze, cinq en argent et trois en or.

Adepte des sports individuels, celui qui se surnomme Mopépé (le vent en français) construit également une carrière sportive dans l'athlétisme. Sa détermination, son engagement, sa discipline font de lui un athlète ambitieux. " Suis différent quand je suis sur la piste d'athlétisme ", explique-t-il.

Il souhaite ainsi avoir un parcours crescendo en athlétisme puisque selon lui, tout s'annonce bien. Athlète de la section athlétisme du club multidisciplinaire Etoile du Congo, Gurvich rêve remplir sa chambre de médailles. Il pratique l'athlétisme par passion et prend du plaisir sur la piste. " J'invite les jeunes congolais à pratiquer au moins un sport dans leur vie. Cela nous permettra de découvrir d'autres talents et d'aider le pays à améliorer son image sportive au niveau international ", a indiqué Mopépé. Pour atteindre son objectif, il implore l'implication des autorités dans l'organisation et le financement des disciplines sportives.