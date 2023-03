Congo-Brazzaville: Coopération - L'Unesco rappelle ses priorités pour le Congo

Reçu en audience le 2 mars à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le sous-directeur général du Département Afrique de l'Unesco, Firmin Edouard Matoko, a rappelé que son institution avait des priorités pour le Congo.

Au nombre des priorités, l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers la formation des enseignants, la préservation de l'environnement et l'inscription de quelques sites congolais sur la liste du patrimoine mondial.

Selon Firmin Edouard Matoko, la coopération entre le Congo et l'Unesco est toujours vive dans plusieurs domaines comme en témoignent les différentes initiatives qu'elle entreprend à travers son bureau de Brazzaville, notamment dans l'éducation, la culture, la valorisation du patrimoine mondial, l'environnement ainsi que la préservation des forêts et des sciences. " Les priorités aujourd'hui, je pense que c'est l'amélioration de la qualité de l'éducation par la formation des enseignants. Nous allons nous atteler à préparer les dossiers d'assistance technique dans ce domaine. L'urgence c'est aussi de valoriser le patrimoine immatériel congolais et nous sommes heureux que la rumba a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Nous espérons que le site de la baie de Loango et le royaume de Mbé, qui sont des dossiers en préparation, connaîtront le même sort ", a déclaré Firmin Edouard Matoko.

Le sous-directeur général du Département Afrique de l'Unesco a, par ailleurs, indiqué que cette institution attache également une attention particulière à la préservation de l'environnement, notamment du Bassin du Congo (des forêts, des espèces vivantes et de la faune dans le Mayombe). Il espère que le sommet de Libreville leur donnera l'occasion de réfléchir ensemble sur ce qu'il faut mettre en oeuvre dans ce domaine.

Soulignant la densité et l'importance de la coopération entre les deux parties, Firmin Edouard Matoko a réitéré, au nom de la directrice générale de l'Unesco, son engagement à poursuivre cette collaboration. " Nous remercions aussi fortement le gouvernement de la République du Congo et l'action de monsieur le Premier ministre qui est toujours présent. Comme vous le savez, ancien ministre de l'Education et maintenant Premier ministre, il connaît très bien les dossiers quand il gérait l'éducation. Il est toujours présent quand nous avons besoin de l'appui des autorités pour engager nos actions dans le pays ", s'est-il félicité.