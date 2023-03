Congo-Brazzaville: Congo-France - Une amitié séculaire

Les relations diplomatiques entre la France et le Congo ont été établies après l'accession du Congo à la souveraineté internationale, le 15 août 1960. Depuis lors, l'amitié entre les deux pays ne cesse de se consolider davantage.

De nombreuses rencontres organisées chaque année par la République du Congo, en partenariat avec l'ambassade de France, retracent les moments forts de l'histoire qui a marqué un tournant dans l'organisation de la France libre. En effet, Brazzaville occupe une place importante dans l'histoire de la France, de l'Afrique et du monde. Si la France libre est née lors de l'Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, depuis Londres en Angleterre, c'est bien Brazzaville qui, par le ralliement du 27 octobre 1940 du gouvernement Félix Eboué, était devenue " le refuge de notre honneur et de notre indépendance ".

De Brazzaville partira la colonne Leclerc en 1941 vers Koufra, au Tchad (serment de Koufra du 2 mars1941), puis vers la Libye Mussolinienne, avant de participer à la bataille de Bir Hakeim en 1942. De Brazzaville est également parti l'espoir de libération autour duquel se sont agrégées les forces ayant sauvé l'honneur de la France.

Les historiens estiment qu'entre 1940 et 1944, près de 17 000 Africains furent recrutés par la France libre en Afrique équatoriale française et au Cameroun. Des milliers ne revinrent jamais chez eux. L'ordre de la libération fut créé à Brazzaville le 16 novembre 1940. La vitalité des échanges entre les deux pays, marqués par des visites réciproques de haut niveau, confirme le dynamisme de la coopération entre le Congo et la France. Les deux pays ont toujours tenu à conserver une relation cordiale et respectueuse.

La France et le Congo sont liés par le destin commun de l'Histoire. Une conférence s'est tenue à l'Assemblée nationale française et une autre à Albert ville, sur le thème " Brazzaville capitale de la France libre ". Auparavant, Verquin, une commune française située dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France, avait célébré en 2022 les festivités du 82e anniversaire de l'Appel du général de Gaulle.

La confiance politique et la compréhension mutuelle entre le Congo et la France se sont renforcées par le maintien des échanges de délégations. La secrétaire d'État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopolou, avait effectué un séjour de travail du 19 au 22 décembre 2022 à Brazzaville. Une visite qui avait pour objet de consolider l'amitié et le partenariat ancien et multiforme entre la France et le Congo.

En décembre 2022, de retour de Washington où il avait pris part au sommet Etats-Unis/Afrique, le président Denis Sassou N'Guesso a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron, au Plais de l'Elysée à Paris, traduisant ainsi l'excellence des relations entre les deux parties.

La France veut renforcer ses liens avec l'Afrique

Dans le cadre de son déplacement en Afrique centrale, du 1er au 5 mars dans quatre pays (Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo), le président Emmanuel Macron a dévoilé, le 27 février, lors d'une conférence de presse à l'Elysée, les objectifs de sa tournée. A Brazzaville, les journalistes congolais triés sur le volet ont été conviés à l'ambassade de France pour suivre le discours du chef de l'Etat français par visioconférence. La conférence de presse d'Emmanuel Macron a été précédée par celle de son conseiller Afrique, Franck Paris.

En effet, le président Macron, qui préconise une nouvelle approche de coopération avec le continent noir, a invité, à cette occasion, ses compatriotes à avoir un nouveau regard sur l'Afrique et à se départir des vieux réflexes qui ont été, selon lui, trop souvent leur handicap sur le continent.

" La France veut bâtir une nouvelle relation équilibrée et réciproque avec les pays du continent africain ", a-t-il déclaré, évoquant un nouveau programme économique dénommé " Choose Africa 2 " " pour démultiplier les investissements français dans les start-up de plusieurs pays africains ". La visite du président Français s'inscrit dans le cadre de sa stratégie pour l'Afrique dans les quatre prochaines années, visant à approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain.

Les relations entre la France et le Congo avaient subi les soubresauts de l'histoire et les effets des changements géopolitiques des années 1990. Quelques années après, elles ont pu retrouver leur place respective et chacun des deux pays marque de son empreinte la diplomatie africaine et internationale.

La France demeure un partenaire notable du Congo dans quasiment tous les domaines d'activités. Paris a toujours appuyé Brazzaville dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Aujourd'hui, il est question pour la France de renforcer son influence et son leadership en Afrique afin de conserver sa position d'antan.

La France et le Congo entretiennent des relations bilatérales denses et diversifiées, à travers des organisations non gouvernementales des deux pays et autres partenaires français.

Par l'entremise de la Fondation Congo Assistance (FCA) que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, plusieurs actions ont été entreprises pour venir en aide aux plus vulnérables.

En mai 1984, par exemple, lors d'un séjour de travail à Lyon, en France, Antoinette Sassou N'Guesso a visité plusieurs centres ayant pour vocation de soigner les enfants atteints de leucémie.

Si l'Assemblée générale des Nations unies avait voté, en décembre 2008, la résolution A/G3/237 faisant de la lutte contre la drépanocytose une priorité de santé publique, l'activisme de la première dame du Congo a été de beaucoup. Accompagnée dans cette cause par l'ex-première dame du Sénégal, Viviane Wade, Antoinette Sassou N'Guesso a réussi à sortir la drépanocytose de l'anonymat. Le 12 septembre 2017, une délégation de l'hôpital Necker-Enfants malades de Paris, conduite par Marianne De Montalembert, a rencontré l'épouse du chef de l'Etat congolais, marraine de la lutte contre la drépanocytose, pour nouer des contacts à travers la FCA et appuyer le programme de santé.

Professeur à l'hôpital Necker (Paris), Marianne De Montalembert a beaucoup travaillé avec la présidente de la FCA pour sortir la drépanocytose de l'anonymat entre 2003 et 2005. Elle a également participé aux premiers états généraux de la drépanocytose, tenus en 2005 à Brazzaville.

Au mois de novembre 2013, la FCA, en collaboration avec La chaîne de l'espoir conduite par le chirurgien français, le Pr Alain Deloche, est venue redonner le sourire aux familles congolaises dont les enfants souffraient de problèmes cardiaques. Les premières opérations à coeur ouvert pour les enfants ont été lancées au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Au total, six enfants patients sélectionnés ont bénéficié des opérations chirurgicales qui se sont tenues pour la première fois dans l'histoire médicale du Congo.

La FCA est un partenaire historique de La chaîne de l'espoir pour le transfert d'enfants en France et l'organisation de missions opératoires d'enfants cardiaques.

Dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose, l'association Enfants avenir de demain, en collaboration avec le service des relations internationales de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a offert, le 21 janvier 2023 à Brazzaville, un lot de matériel technique au Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou-N'Guesso.

Depuis sa création en 1984, la FCA a su nouer des relations de partenariat avec plusieurs organismes humanitaires, privés ou publics, tels que Emmaüs International, France liberté, etc.