Congo-Brazzaville: Rugby - Les femmes dans la mêlée !

Ils sont sortis de l'école de rugby de Paolo Familiari, ex-rugbyman de l'équipe nationale d'Italie. Rossy Masselin Massemba est l'un des meilleurs entraîneurs formateurs de rugby à sept féminin, Stella Massoko, la première joueuse de rugby au Congo. On vous parle de ces deux " Bar'Bars " !

1999. Un ex-rugbyman de l'équipe nationale d'Italie pose son sac à Pointe-Noire. Son nom ? Paolo Familiari. Venu au Congo pour travailler à Agip recherche qui deviendra plus tard ENI Congo, Paolo veut tâter de la balle ovale dans ses heures libres. Il rejoint quelques mordus de rugby, s'entraîne derrière la Maison d'arrêt et plaque quelque temps plus tard l'aventure qui ne répond pas à ses exigences en matière d'encadrement et d'équipement.

Avec le soutien de la chaîne italienne "Télé Plus", il fait appel aux clubs de son pays natal pour tenter de bénéficier d'équipements décents pour la pratique de ce sport qu'il aime tant et transforme l'essai ! Ainsi naît Congalie, contraction de Congo et Italie, qui devient la première école de rugby au Congo. Dans ses rangs, quelques jeunes pousses du quartier Mvoumvou de Pointe-Noire, ils ont entre 7 et 16 ans et débordent d'enthousiasme. Parmi ces enfants, Rossy Marcelin Massamba, devenu le fondateur de la section féminine du Rugby Club Bar'Bars créé en mars 2021 et reconnu aujourd'hui pour être l'un des trois meilleurs entraîneurs de rugby féminin par la Fécorug (Fédération congolaise de rugby).

C'est entre deux séances d'entraînement, l'une sur la plage de la Côte sauvage pour travailler le cardio, l'autre à l'Espace trentenaire, qu'il faut saisir la balle au bond pour s'entretenir avec Rossy qui est également joueur de l'équipe masculine du club. " L'équipe a commencé à évoluer dans ce que l'on appelle le rugby touch, c'est à dire avec six joueuses, sans contact et avec des règles simplifiées mais j'ai monté progressivement le curseur des entraînements et les filles pratiquent désormais le rugby à sept qui est plus complexe, avec cette fois des contacts, parfois virils mais toujours dans un très bon esprit ", lâche fièrement le coach.

Dans son effectif, treize joueuses. " Beaucoup viennent du football ou du handball, la plus jeune, Paule, a seulement 16 ans, Mavie, la plus âgée, en a 25. Elles représentent l'avenir du rugby congolais qui tarde hélas à se structurer et à se médiatiser ", poursuit le formateur. De l'avis des connaisseurs, Pamdy Milchera, l'une de ces Bar'Bars women, est à 22 ans considérée comme la meilleure ¾ du rugby congolais, et Rossy de surenchérir : "C'est aussi une fierté que d'avoir dans le club Stella Makosso, la première joueuse de rugby du Congo. Stella, qui a aujourd'hui 23 ans, a été formée comme moi à l'école de Paolo Familiari, elle n'avait que 10 ans à l'époque et ne savait pas qu'elle allait marquer l'histoire de ce sport dans son pays. Lorsque j'ai fondé la section féminine, ça été un réflexe pour moi que de l'inviter à rejoindre nos couleurs ".

De son côté, la Fécorug ambitionne de devenir membre d'ici à 2024 de l'organisation internationale World rugby, dont le siège est en Irlande, et s'évertue, par ailleurs, à mettre en place l'organisation d'un championnat national de rugby féminin à sept, une discipline dont le succès se répand aux quatre coins de la planète comme en témoigne la Coupe du monde organisée depuis 1998. L'édition 2022, en Afrique du Sud, aura couronné l'Australie qui, au passage, aura notamment éliminé en 1/8e de finale Madagascar, seul représentant africain de l'épreuve. En attendant d'entrer dans la mêlée des plus grands, le Rugby Club Bar'Bars, fondé dans les années 1980, répète quant à lui inlassablement ses gammes, comme le Taureau Rugby Club de Brazzaville, le Stade brazzavillois ou encore le Congalie Club, pour donner vie à la balle ovale en République du Congo.