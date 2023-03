Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique -" Quand la femme se fâche " de Hilarion Nguema

Avec ses chansons aux textes philo-poétiques et humoristiques, Hilarion Nguema a musicalement conquis l'Afrique. Vétéran et figure tutélaire de la musique gabonaise, il est auteur des plusieurs titres dont " Quand la femme se fâche".

" Quand la femme se fâche " est une mélopée qui résonne comme un conseil à l'endroit des hommes, afin de garder l'entente au sein des couples. Ici, l'auteur dépeint le caractère de la femme. Selon lui, toutes les femmes sont identiques. Il exhorte donc les hommes à réaliser les promesses faites à leurs épouses. Car quand la femme se fâche, dit-il, " il n'y a plus de secret, il n'y a plus de promesses, il n'y a plus de confiance, le secret est dehors. Si tu es menteur, elle va le dire. Si tu es voleur, elle va le dire. Si tu es chômeur, elle va le chanter. Si tu es impuissant, elle va le dire ".

Cette pièce musicale s'ouvre par une entrée instrumentale où guitares, saxophone et clavier se combinent pour produire de magnifiques sons. On écoute dans ce morceau la batterie de Microbe, le drums digital d'Ambroise Voundi, le saxophone de Joseph Petty, le clavier d'Essono, les guitares d'Hilarion Nguema et d'Ossavou Louis, la basse de Manga André Lazar, les choeurs de Sonia et Voundi Regine Féline. Ambroise Voundi en est l'ingénieur de son et Opaga Benjamin l'ingénieur assistant.

Cet album, sorti en format 33 tours, sous la référence MH 0102, fut produit par Moussa Haïssam, propriétaire du label Haïssam Record. En effet, Moussa Haïssam, décédé le 4 octobre 2020, était un producteur de musique, promoteur, éditeur et administrateur de droits d'auteur bien connu du Cameroun. Il a travaillé avec des artistes comme Ben Decca, Bell'A Njoh, Dina Bell, Hilarion, Georges Dickson, Jean Pierre Essome et bien d'autres. Il fut vice-président de la Société camerounaise de l'art musical (Sonacam). Il s'installa au Gabon au début des années 1980.

Né le 31 décembre 1943 à Nkoltang, au Gabon, Hilarion Nguema se lance très tôt dans la musique. En 1958, il fait déjà partie du groupe Jeunesse Band, un orchestre d'élèves avant de fonder en 1962 avec Paul-Marie Mounana l'orchestre Afro succès qu'il dirigea jusqu'au début des années 1980. Au sein de cet ensemble, il enregistre sous le label Sonafric des titres tels qu' "Engongol Makone", "Demande divorce", "Décision approuvée", "Espoir", "Libreville", etc. Cinq ans après, il se lance dans la carrière solo. Il sort "Sida" en 1986, " Crise économique" en 1988, "Dévaluation" en 1995, "Trop bon trop con" en 1999, "Faut pas toucher" en 2002, etc. Avec le succès qu'il a récolté le long de sa carrière, l'artiste a parcouru plusieurs pays tels que le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Togo, la France, le Canada, le Japon, etc.