Congo-Brazzaville: Musique - Le Fespam fait son retour cette année

Après huit ans d'hibernation, le Festival panafricain de musique (Fespam) sera de nouveau organisé d'ici à juillet-août, dans la capitale congolaise.

L'annonce faite par le ministère de l'Industrie culturelle, du tourisme, des arts et des Loisirs (Mictal) était attendue depuis belle lurette car la dernière édition du Fespam remonte à 2015, mais également du fait que l'événement figure parmi les plus grands rendez-vous musicaux du continent. A en croire Emeraude Kouka, poète, critique d'art, conseiller aux Arts et aux Lettres au Mictal, les préparatifs de cette édition de relance du Fespam vont bon train : les échanges sur la validation de la date exacte, les recherches de partenariat et financements, la programmation artistique, la campagne de communication, etc.

" Les préparatifs se déroulent bien. C'est une édition de relance qui associera aussi bien les stars internationales que les musiciens moyens et les jeunes talents. Ce sera une édition grandiose, avec, en plus d'une programmation variée, plusieurs scènes, des villages Fespam et la relance du Musaf (le marché de la musique africaine) qui accueillera une exposition sur la musique avec des stands de divers pays africains ", a souligné Emeraude Kouka. A ce propos, la divulgation détaillée des informations liées à l'événement se fera au fur et à mesure dans les prochains mois.

Cette onzième édition du Fespam se veut sans doute le festival de l'année à Brazzaville à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment de près ou de loin le continent africain et sa grande variété musicale ainsi que l'étendue de ses talents. Pour les autres, c'est l'occasion de découvrir la richesse insoupçonnée des cultures africaines. Comme à son habitude, le Fespam réunira une palette incontournable d'artistes et de groupes musicaux africains ainsi que des Amériques et des Antilles de différents genres. L'édition de relance prévue entre juillet-août entend mettre en exergue l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'humanité avec une belle programmation qui rendra hommage aux talents des deux Congo.

Créé en 1996, le Fespam revêt aujourd'hui une grande importance pour le Congo parce qu'il concerne tout le continent africain, duquel il projette une image riche, positive, créative, ouverte sur le monde entier. Aussi, à la fin du siècle précédent, alors que le pays sortait des guerres civiles qui lui avaient fait tant de mal, le Fespam a restauré pour une très large part son image et a, de ce fait, contribué à promouvoir une atmosphère de confiance, de paix et de vivre-ensemble au sein du peuple.

Fort de ces enjeux, la onzième édition devrait continuer dans cet élan de rencontre, de valorisation, d'échange, de partage et d'opportunités pour les acteurs de l'industrie culturelle et musicale, mais aussi pour les peuples. Aux autorités congolaises, au comité d'organisation du Fespam ainsi qu'aux partenaires multiformes de faire de cette prochaine édition du Fespam un nouveau succès planétaire. Les hommes, les femmes, les structures, le savoir-faire, les compétences nécessaires et la détermination, ce n'est pas ce qui manquerait pour franchir les barrages dressés sur la route de la continuité du Fespam, organisé chaque deux ans à Brazzaville.