Gabon: Département de Lekoko - Landry Vianney Ivoulou prône la politique de partage et de la solidarité

Landry Vianney Ivoulou fait du social son cheval de bataille. Après avoir gratifié les apprenants du primaire et du secondaire de Bakoumba, du matériel didactique en novembre dernier, c'est au tour des ménages de bénéficier des bouteilles de gaz domestique. C'était le week-end écoulé, en présence de certaines autorités du département de Lékoko.

S'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir, Landry Vianney Ivoulou vient une fois de plus de le démontrer. Il a répondu favorablement aux doléances des populations de certains villages du département de Lékoko. C'est plus de 400 bouteilles de gaz qui ont été distribuées aux populations. Autrement dit, c'est plus de quatre cent foyers qui ont bénéficié de ce geste du bienfaiteur, fils de Bakoumba. Il soutient d'ailleurs que le geste posé à l'endroit des populations s'inscrit dans la droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles, le Président de la République, chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Il estime qu'il est de son devoir de pratiquer la politique voulue et soutenue par le Président gabonais, celle de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Il l'a fait. Et surtout en cette période où les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo ont connu une forte pénurie des produits de premières nécessités causée par l'arrêt des activités des trains, " Je trouve du bonheur en moi de rendre les autres heureux. Avec le peu qu'on a, on peut semer de la joie dans les coeurs de nos prochains. Je prône pour l'amour du partage, de la solidarité pour espérer de récolter le vivre-ensemble" confie Landry Vianney Ivoulou, celui que beaucoup qualifient d'altruiste, de généreux.

Présents et témoins de ce geste de générosité, le Préfet et le Maire ont, au nom des populations bénéficiaires, remercié le bienfaiteur. "La générosité est une qualité, une vertu que beaucoup n'ont pas" dira le premier Magistrat de la commune de Bakoumba, Dr Jonas Limété. Et de poursuivre en citant Spinoza, ce philosophe du XVIIè siècle : "La générosité est un désir par lequel un individu s'efforce d'assister les autres hommes et d'établir entre eux et lui un lien d'amitié".

Les populations elles aussi, ont loué le geste. Cet élan de solidarité, de partage pour elles, est une preuve d'amour. C'est un geste qui enseigne et montre combien la société devrait se comporter. " Nous sommes heureuses nous les mères. Notre fils nous a fait cadeau. Il a nos bénédictions . Dieu va lui ouvrir les portes et lui donner beaucoup d'opportunités . Il est béni" lance une sexagénaire comme pour montrer combien ce geste l'a touché .