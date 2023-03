Soudan: Conclusion de conférence de développement des relations frontalières entre le Nil Bleu et Benishangul

Al-Damazin — La conférence sur le développement des relations frontalières entre les régions du Nil Bleu et du Benishangul-Gumuz en Ethiopie (sous le slogan de la paix, du développement et du bon voisinage) s'est terminée aujourd'hui à la Salle du barrage de Roseiris dans la ville de Roseiris.

La conclusion a vu la publication du communiqué final et les recommandations, où le projet de communiqué final et les recommandations ont été signés par le gouverneur de la région du Nil Bleu lieutenant général Ahmed Al-Omda Badi, lorsque le gouverneur de la région Shazaly Al-Hassan a signé pour le côté éthiopien.

Lt. général Badi a affirmé les relations éternelles entre les deux pays frères, notant que les deux pays sont riches de ressources qui en font des pays forts, notant que les ennemis créent des différences entre eux, appelant à laisser aux ennemis l'opportunité en créant une relation équilibrée.

Il a indiqué que la conférence a été distinguée et réussie et qu'elle a atteint ses objectifs, saluant les relations distinguées entre les deux pays sur le niveau des hauts dirigeants, énumérant les avantages de la civilisation éthiopienne et son statut historique et religieux.

Le gouverneur de la région éthiopienne Benishangul-Gumuz, Shazaly Hassan, a félicité les peuples Ethiopien et Soudanais pour l'anniversaire de la (journée de victoire d'Adwa), le jour de l'expulsion des Italiens d'Éthiopie, indiquant que la célébration de cet anniversaire dans le Nil Bleu est une fierté pour le peuple Ethiopien et tous les peuples du continent Africain, soulignant que les peuples Soudanais et Ethiopien sont un seul peuple.

Il a souligné la disposition de son gouvernement à mettre en oeuvre les résultats des comités spécialisés et à en assurer le suivi à travers les réunions périodiques entre les deux pays, exprimant l'espoir que la prochaine conférence permettra de déterminer ce qui a été mis en oeuvre.

Le consul général du Soudan dans la région de Benishangul-Gumuz, Kamal Al-Din Abdullah, a souligné que les recommandations publiées par la conférence constituent un transfert historique des relations entre les deux régions, qui a dépassé la phase des différences à celle de la coopération conjointe pour le bénéfice des citoyens des deux régions, indiquant qu'il a été convenu d'ouvrir les passages frontaliers pour assurer la facilité du commerce frontalier.

Il a souligné l'accord des deux parties pour réduire l'activité négative de l'opposition et travailler à la lutte contre le crime frontalier.

Le commandant de la 144e division Ethiopienne a affirmé qu'il n'y avait pas de problème entre l'Éthiopie et le Soudan, soulignant le travail avec le commandant de la quatrième division d'infanterie dans la région du Nil Bleu pour le bénéfice des deux pays, louant le gouvernement régional et les forces régulières pour l'accueil chaleureux de l'entrée de Kurmuk à Damazin, révélant que les comités spécialisés ont convenu de toutes les questions à l'amiable et en douceur, indiquant le succès de la conférence.