Soudan: Al-Burhan s'adresse au cinquième sommet des pays les moins développés

- Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdul-Fattah Al-Burhan , s'adressera au cinquième sommet des pays moins développés à Doha de 5 au 9 mars courant sous l'auspices des Nations Unies.

L'ambassadeur Ali Al -Sadiq, le ministre des Affaires étrangères par intérim a déclaré à la SUNA que la réunion discutera des résultats de la conférence d'Istanbul pour le développement et les projets de la pauvreté et pour éviter des effets de la pandémie de la corona et de discuter les effets de la guerre russe-ukrainais et de créer des partenariats économiques de développement entre les pays en développement et les pays du Sud, tels que l'éducation, la santé et les projets de pauvreté.

Il est prévu que le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire rencontre les chefs de certains pays participant au sommet pour discuter des questions bilatérales conjointes.

Le président du Conseil de Souveraineté Transitoire est accompagné par le ministre des Affaires étrangères et et le ministre des Finances.