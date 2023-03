Madagascar: Inspection des ouvrages d'arts routiers - Intégration du changement climatique dans le guide

Les saisons cycloniques mettent en exergues la vulnérabilité des infrastructures routières et des ouvrages d'arts routiers malgaches face aux aléas climatiques.

Les derniers épisodes de destruction d'infrastructures causées par le passage des cyclones Cheneso et Freddy posent des questions sur le respect des normes et la mise en oeuvre scrupuleuse du guide d'Inspection et d'Entretien des ouvrages d'art à Madagascar. Elaboré dans le cadre du Cycle de Management 1998 financé par le Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) et l'Union européenne, ce guide est actuellement en passe d'être mis à jour.

Les menaces liées au changement climatique, les progrès technologiques permettant d'asseoir la résistance des infrastructures sont autant de raisons pour " mettre en oeuvre des actions concrètes afin de garantir la pérennité et la résilience des infrastructures routières face aux aléas climatiques et géologiques causant leurs dégradations, et d'optimiser les dépenses publiques affectées à leur construction ". La mise à jour de ce guide se veut " prendre en considération les risques climatiques à court, moyen et long terme, dès la phase de conception jusqu'à la réalisation des travaux ".

Il devient impératif que les ouvrages d'art à construire ou ceux déjà existants puissent résister aux différents aléas climatiques qui pourraient survenir. En effet, cela permet d'assurer leur durabilité et pérennité, d'un côté ; et de garantir la sécurité des usagers et des investissements réalisés, de l'autre. Ce, dans la mesure où la vulnérabilité des infrastructures routières, du pays en général, a des répercussions négatives sur l'économie et par ricochet, le développement. " Les dégâts y afférents entravent la circulation des biens et des personnes.

Tandis que les réhabilitations et les reconstructions récurrentes engendrent des coûts non négligeables ", a-t-on avancé hier lors d'un " atelier de validation du guide pour la réalisation d'étude et d'inspection détaillée des ouvrages d'art routiers visant le renforcement de la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques à Madagascar " à Alarobia.