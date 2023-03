Madagascar: Nature - ' Dusty tetraka ' de retour après 24 ans

Vingt-quatre ans après que son extinction ait été annoncée par les spécialistes, le volatile " dusty tetraka " est réapparu des profondeurs de la jungle malgache. Au mois de février, selon le chercheur américain John Mittermeier depuis son compte Twitter, lui et deux spécialistes, après neuf jours de recherches, ont retrouvé l'oiseau rare.

John Mittermeier est un des chercheurs les plus reconnus en matière d'ornithologie dans le monde. Sortant de plusieurs universités de prestige aux Etats-Unis, Yale, Oxford et Louisiane, il a collaboré avec Lily-Arison Rene de Roland et Loukman Kalavah. La dernière fois où le volatile a été observé, c'était dans les forêts du Nord-Est malgache.

D'après le site de référence, ebrid.org, le petit oiseau est un " bernieridé extrêmement rare et peu connu. Plumage vert olive foncé, avec une gorge et un cercle oculaire jaunâtre pâle. Trapu et à queue courte ". Des avancées ont suivi cette re-découverte. Comme des connaissances plus accrues sur son habitat.