Ile Maurice: Profil d'entreprise - Pour l'amour du sport, rendez-vous chez Decathlon

Un des magasins favoris des amateurs de sport s'implantera cette année dans le "Business District" de Beau-Plan. En tant que marque qui se veut innovante, Decathlon conçoit, développe et commercialise des équipements sportifs pour plus de 60 disciplines tant amateures que de haut niveau à des prix justes qui rendent le sport et ses bienfaits accessibles au plus grand nombre.

Course à pied, football, surf, handball, volleyball, basketball, plongée, équitation, tir à l'arc, entre autres... Tous les sports mènent à Decathlon. "Avec plus de 70 collaborateurs à notre compte, nos valeurs sont la vitalité, la responsabilité, l'authenticité et la générosité. Pour cause, nous voulons guider et aider au mieux nos clients tout en les inspirant dans leurs choix sportifs", déclare Yannick Doger de Spéville, leader Commerce & Development de Decathlon Maurice depuis l'ouverture du premier magasin.

Création d'emplois

Ouvert depuis le 13 mai 2021 à Bagatelle, l'enseigne s'est associée au groupe ENL pour son implantation commerciale à Maurice ; elle a ainsi tenu toutes ses promesses en contribuant de manière significative à rendre le sport accessible à tous. 2023 s'annonce fructueuse pour Decathlon Maurice. En effet, l'enseigne ouvrira un deuxième magasin au coeur du cadre dynamique du Business District de Beau-Plan, qui bénéficie d'un positionnement géographique stratégique. "Beau-Plan est une smart city vibrante et créative, totalement en adéquation avec l'ADN de Decathlon. Stratégiquement positionné, le site est accessible et visible sur l'autoroute M2 dans le nord du pays. Il promet d'être moderne, convivial et doté de quelque 5 000 produits de 60 activités sportives différentes pour le plus grand bonheur des visiteurs", dit notre interlocuteur.

En sus des 5 000 produits issus de 60 activités sportives réunis sous un même toit, une aire de jeux de 500 m2, encadrée par une équipe de vendeurs experts sportifs, sera également à la disposition des visiteurs afin qu'ils puissent s'essayer à différentes disciplines. De plus, ce projet créera une cinquantaine d'emplois dans le Nord. "Étant donné que nous souhaitons devenir le principal partenaire de jeu de tous les sportifs de l'île et compte tenu de l'engouement des Mauriciens pour la marque Decathlon, nous avons voulu apporter notre offre sportive à valeur ajoutée dans le nord du pays afin de mieux servir les habitants de cette région. Cette expansion s'inscrit ainsi dans une suite logique du développement de notre marque."

Qui dit nouveau magasin, dit aussi investissement. Avec l'ouverture d'un deuxième magasin, Rs 300 millions seront débloquées pour poursuivre le développement de l'enseigne. "Cependant, notre investissement ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi sur la formation continue de nos collaborateurs afin qu'ils puissent conseiller nos clients du point de vue de l'expert sportif."

Vente en ligne

Les Mauriciens des quatre coins du pays peuvent désormais faire leurs achats sur la plateforme e-commerce de Decathlon Maurice (www. decathlon.mu) et se faire livrer à domicile. Toujours dans cette démarche de renforcer sa proximité avec les Mauriciens, l'enseigne a aussi activé un réseau de points relais permettant aux clients de récupérer leurs achats chez l'un de ses partenaires. À travers son offre B2B, Decathlon Maurice propose également l'ensemble de ses produits aux entreprises, clubs, associations, entre autres.

Travailler pour la communauté

Depuis son implantation à Maurice en 2021, il s'est donné pour mission de rendre le sport accessible à tous et de ce fait il s'engage fortement auprès de la communauté en travaillant avec des ONG et associations oeuvrant dans les domaines sportif, social et écologique. "Parmi les activités auxquelles nous nous sommes fièrement associés l'année dernière, le tournoi de foot organisé à la prison de Melrose en marge de la Coupe du monde en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2022. En partenariat avec l'association H.O.P.E (Helping. Overseas. Prisoners. Endure), nous avons fait don d'équipements sportifs", indique Yannick Doger de Spéville.

Par son action, Decathlon véhicule les valeurs du sport, notamment la discipline, la rigueur, la passion et le partage, qui contribuent à façonner une société plus saine. "De plus, nous avons également réuni près de 120 enfants lors de notre événement 'Un Noël pour tous', organisé en partenariat avec ENL Foundation, Helios et Precious Plastic." Votre mission ? "Cette année, nous continuerons d'être aux côtés des partenaires sociaux pour nous impliquer encore plus dans la communauté", conclut Yannick Doger de Spéville.

Bio

Yannick Doger de Spéville, 37 ans, est le leader Commerce & Development de Decathlon Maurice depuis l'ouverture du premier magasin à Bagatelle en 2021. Sportif reconnu dans le domaine du trail, du VTT et du rugby, Yannick détient un "Bachelor of Commerce and Marketing Management" de Varsity College en Afrique du Sud et a travaillé dans plusieurs entreprises renommées à Maurice. Il est le cofondateur du Dodo Trail, un événement sportif international accueillant plus de 2 000 participants chaque année. Yannick gère les équipes et la stratégie de développement de l'enseigne à Maurice.

À Maurice

· +60 activités sportives

· Environ 5 000 produits de plus de 20 marques

· Nombre d'employés à Maurice : +70 à ce stade et peut-être plus d'une centaine après l'ouverture du deuxième magasin.

· Surface de vente de 2 500 m2 à Bagatelle et 1 800 m2 à venir pour Beau-Plan

· Aire de jeux de 500 mètres carrés à Bagatelle et bientôt à Beau-Plan

· 115 000 clients depuis l'ouverture du premier magasin

· Horaires d'ouverture : du lundi au dimanche, de 10 à 20 heures.

Dans le monde

· Environ 1 660 magasins sur les cinq continents

· Chiffre d'affaires : +13 milliards d'euros

· Environ 100 000 employés de 80 nationalités différentes

· Environ 6 000 recrutements par an

· 350 métiers différents

· 65 sports

· Environ 65 marques