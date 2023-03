Madagascar: Football / CAN 2023 - Des vétérans rappelés

La Fédération malgache de football a publié la nuit du mercredi, la liste des trente présélectionnés en vue de la troisième journée qualificative à la CAN. Les vingt-trois retenus seront connus le 6 mars.

La pré-liste tant attendue publiée trois semaines avant le jour-J. Le sélectionneur Nicolas Dupuis a dévoilé une liste de trente présélectionnés en vue de la double confrontation entre Madagascar et la République Centrafricaine, comptant pour la troisième et la quatrième journée qualificative à la Coupe d'Afrique des nations. Le match aller aura lieu au stade Barea à Mahamasina, le 23 mars, et celui du retour le 27 mars à Douala au Cameroun. Vingt-et-un des joueurs sollicités sont des expatriés, dont les nouveaux, Koloina Razafin­dranaivo du Mou­loudia d'Alger et l'ancien défenseur de l'Ajesaia, Rojolalaina Andriamanjato qui évolue au St Pauloise à La Réunion.

Parmi les rappelés figurent les vétérans Jeremy Morel qui vient de raccrocher, Abel Anicet qui s'est retiré de l'équipe nationale. En revanche Carolus et Viavy Paulin ne sont pas dans la liste, de même que le défenseur Fabien Boyer. Neuf d'entre eux sont les locaux des Barea Chan. Une dizaine des expatriés font partie des Barea quarts de finaliste en Égypte, cinq autres ont vécu l'aventure de la précédente qualification à la Can et à la Coupe du monde. "La fédération n'attend plus que le planning de préparation établi par le sélectionneur qui est en ce moment à l'extérieur et devrait être de retour cette semaine", confie Victorien Andrianony, président de la Fédération.

Plus de faux-pas

La liste définitive des vingt-trois retenus devrait être publiée le 6 mars. "La liste publiée, l'équipe de l'administration est déjà à pied d'oeuvre dans la préparation de tout ce qui est administratif, la vérification des passeports des joueurs, la convocation des expatriés, l'envoi des factures pro-forma auprès du ministère, la réservation des billets d'avion des expatriés et de tous les membres de la délégation pour le match retour, ... ", souligne le patron de l'instance nationale.

"La formation de l'équipe nationale A est dans la compétence du sélectionneur, mais nous sommes toujours prêts à apporter notre appui car l'objectif est unique, la victoire et la qualification", indique, pour sa part, le directeur techni­que national, Rado Rasoa­naivo. Les fauves du Bas- Oubangui centrafricains ont déjà entamé leur préparation depuis plus de deux semaines.

Au classement provisoire après la deuxième journée, Madagascar se trouve en bas du tableau, crédité d'un point (-3) derrière la République centrafricaine (1 point,-1). Le Ghana et l'Angola occupent respectivement la première et la deuxième position avec 4 points chacun. Quant aux dernières rencontres entre les deux équipes, les Barea ont défait par 3 à 0 les Fauves au match aller du premier tour préliminaire qualificatif à la Coupe du monde en 2015 et au retour les deux formations se sont séparées deux partout à Madagascar.